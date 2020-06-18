Спасатели рассказали, как уберечь себя от жары

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)



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Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси информирует граждан об основных опасностях, связанных с очень жаркой погодой, установившейся в Республики Беларусь.

Перегрев

Во-первых, перегревы и солнечные удары опасны для здоровья. В группу риска попадают дети, старики и люди с хроническими заболеваниями. Чтобы не попасть к медикам, старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Чтобы избежать беды — больше пейте чистой воды, воздержитесь от физических нагрузок, защищайте голову шляпами и зонтиками. С 12 до 16.00 — пик активности солнца, когда от пребывания на улице лучше вообще воздержаться.

Во – вторых, увеличивается риск инфекционных и паразитарных заболеваний. Не покупайте продукты с рук, сведите к минимуму использование косметики.

Пожары в лесах и на торфяниках

В 98 % пожары в экосистемах – дело рук человека.

Тем не менее, жаркая погода не останавливает жителей от использования открытого огня. С начала года в Ганцевичском районе зарегистрировано 20 лесных и 5 торфяных пожаров, так же работниками ликвидировано около 52 загорания сухой растительности по всему району.

Нырнул – и не вернулся

Вместе с жарой вернулась и возможность отдыха у водоемов. Чаще тонут в состоянии алкогольного опьянения. Заканчиваются травмам прыжки с мостов, пирсов и даже рук друзей в незнакомых местах и на необорудованных пляжах. При этом жара может влиять на изменение рельефа дна – водоемы мельчают. Особое внимание нужно уделить купающимся с детьми. Баловство или незнание правил на воде может закончиться вполне реальной трагедией. Работники МЧС призывают не оставаться равнодушными и пресекать детскую шалость на воде.

Лето – пик активности жалящих насекомых

Ещё одна летняя неприятность – пик активности жалящих насекомых: ос, шершней, слепней. В большинстве случаев укус осы или слепня заканчивается зудом и покраснением. Но в группе риска аллергики или такие ситуации, когда оса укусила за горло, язык либо вы проглотили насекомое. Тогда укусы опасны и могут привести к отеку и анафилактическому шоку. Некоторые больные успевают только сказать, что им плохо, после чего теряют сознание.

Что делать?

Во-первых, немедленно вызывайте скорую помощь. Медиков нужно вызвать, если укусили несколько шершней. Чтобы уменьшить скорость развития анафилактического шока, приложите к месту укуса и к голове охлаждающий (гипотермический) пакет. Если пострадавший в сознании, дайте ему противоаллергический препарат, а в нос можно закапать сосудосуживающее. При отсутствии сознания, но наличии пульса на сонной артерии, пострадавшему следует придать стабильное положение на боку. Если пульс на сонной артерии и дыхание отсутствуют, немедленно приступите к проведению сердечно-легочной реанимации.

Среди других факторов опасности при сильной жаре спасатели также называют нарушение работоспособности электрооборудования, аварии на трансформаторных подстанциях, деформирование дорожного покрытия.

Ганцевичский РОЧС.

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