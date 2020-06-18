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БТ: Бабарико с сыном в ДФР "аккуратно дают показания"

18.06.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, 18 июня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК, сообщает агентство теленовостей каналов «Беларусь 1» и «Беларусь 24».

«Основная цель «визита» – проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку.

При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания», – сообщает Telegram­­-канал ATN_NEWS.
 
Теги: Новости
 
 
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Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, 18 июня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК, сообщает...
 
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