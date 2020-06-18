Не стирать, а выбросить! Вещи в доме, которые нужно менять чаще, чем вы думали

Источник материала: ОНТ

У каждой вещи есть свой срок службы или срок годности. Но у некоторых предметов он намного короче, чем мы думаем. Часть из окружающих нас дома вещей бесполезно мыть и стирать, поскольку их необходимо просто регулярно менять, рассказывает Wday.ru.

1. Ёршик для унитаза

Вспомните ли вы, сколько лет вашему ёршику? Скорее всего, вряд ли. Но даже за несколько месяцев на нём скапливается такое количество бактерий, что это страшно себе представить. Тем более, что каждый из нас после использования ёршика не даёт ему высохнуть. Менять данный предмет необходимо раз в 6 месяцев.

2. Перчатки для уборки и мытья посуды

Перчатки необходимо тщательно промывать после каждого использования. Помимо этого, для каждой из целей у вас должна быть своя пара. Многие убирают и моют посуду в одних и тех же перчатках, чего делать нельзя. А если на них появилась трещина, то их нужно обязательно выбросить.

3. Губка для мытья посуды

По мнению многих специалистов, губка для мытья посуды - самый грязный предмет в вашем доме. В этом она превосходит даже унитаз. Менять её нужно очень часто, как минимум раз в две недели. 3. Кухонное полотенце Стирать кухонные полотенца необходимо ежедневно. Через год использования его лучше выбросить и заменить на новое. 4. Коврик в прихожей Данный предмет в нашем доме очень полезный. Ведь именно благодаря ему грязь не разносится по всему помещению. Но если его не чистить регулярно, то он может стать даже более опасным, чем ваша обувь. Менять коврик лучше раз в 3 месяца. 5. Домашние тапочки В качестве эксперимента попробуйте приобрести белые тапочки и обратить внимание на их цвет спустя месяц. Вам точно не захочется надевать их. Если на цветных тапочках грязь не так заметна, то это вовсе не означает, что её там нет. Стирайте свою домашнюю обувь как можно чаще и не делитесь ею с гостями. Ваши тапочки должны быть только вашими. Приобретать новую пару тапочек стоит спустя 4-6 месяцев использования. 6. Шторка для ванной Из-за того, что на ней постоянно скапливается влага, частички вашей кожи и пена, на ней обязательно заводится плесень. Меняйте шторку раз в три месяца, а стирайте раз в месяц. фото: championat.com

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