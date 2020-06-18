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Не стирать, а выбросить! Вещи в доме, которые нужно менять чаще, чем вы думали
Источник материала: ОНТ
У каждой вещи есть свой срок службы или срок годности. Но у некоторых предметов он намного короче, чем мы думаем. Часть из окружающих нас дома вещей бесполезно мыть и стирать, поскольку их необходимо просто регулярно менять,
1. Ёршик для унитаза
Вспомните ли вы, сколько лет вашему ёршику? Скорее всего, вряд ли. Но даже за несколько месяцев на нём скапливается такое количество бактерий, что это страшно себе представить. Тем более, что каждый из нас после использования ёршика не даёт ему высохнуть. Менять данный предмет необходимо раз в 6 месяцев.
2. Перчатки для уборки и мытья посуды
Перчатки необходимо тщательно промывать после каждого использования. Помимо этого, для каждой из целей у вас должна быть своя пара. Многие убирают и моют посуду в одних и тех же перчатках, чего делать нельзя. А если на них появилась трещина, то их нужно обязательно выбросить.
3. Губка для мытья посуды
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У каждой вещи есть свой срок службы или срок годности. Но у некоторых предметов он намного короче, чем мы думаем. Часть из окружающих нас дома вещей бесполезно мыть...
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