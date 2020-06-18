"Держат в карцере 10 дней без вещей”. Северинец на Окрестина в знак протеста вскрыл себе вены

А. Млечко. Проходит оно через Skype-конференцию, передает spring96.org Судебное заседание ведет судьяПроходит оно через Skype-конференцию, передает





В начале заседания Павел показал свою руку, на которой были заметны порезы.

"Я порезал руку в знак протеста. Меня держат в карцере 10 дней без вещей!",— пояснил политик.





Кроме этого, Северинец заявил ходатайство о ведении процесса по-белорусски, а также отвод судье и секретарю, ссылаясь на то, что независимого суда не существует и людей судят незаконно.





Суд удалился на перерыв для принятия решения.





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