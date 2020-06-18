ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

"Держат в карцере 10 дней без вещей”. Северинец на Окрестина в знак протеста вскрыл себе вены

18.06.2020 12:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В суде Фрунзенского района в 11.00 началось рассмотрение административного дела по статье 23.34 в отношении Павла Северинца.

"Держат в карцере 10 дней без вещей”. Северинец на Окрестина в знак протеста вскрыл себе вены
Судебное заседание ведет судья А. Млечко. Проходит оно через Skype-конференцию, передает spring96.org

В начале заседания Павел показал свою руку, на которой были заметны порезы. 
"Я порезал руку в знак протеста. Меня держат в карцере 10 дней без вещей!",— пояснил политик.

Кроме этого, Северинец заявил ходатайство о ведении процесса по-белорусски, а также отвод судье и секретарю, ссылаясь на то, что независимого суда не существует и людей судят незаконно.

Суд удалился на перерыв для принятия решения.

Информация будет дополняться.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Фрунзенского района в 11.00 началось рассмотрение административного дела по статье 23.34 в отношении Павла Северинца.
 
Новости дня
Новости разные
 
Не стирать, а выбросить! Вещи в доме, которые нужно менять чаще, чем вы думали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика