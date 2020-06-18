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"Держат в карцере 10 дней без вещей”. Северинец на Окрестина в знак протеста вскрыл себе вены
Источник материала: Партизан
В суде Фрунзенского района в 11.00 началось рассмотрение административного дела по статье 23.34 в отношении Павла Северинца.
Судебное заседание ведет судья А. Млечко. Проходит оно через Skype-конференцию, передает
В начале заседания Павел показал свою руку, на которой были заметны порезы.
"Я порезал руку в знак протеста. Меня держат в карцере 10 дней без вещей!",— пояснил политик.
Кроме этого, Северинец заявил ходатайство о ведении процесса по-белорусски, а также отвод судье и секретарю, ссылаясь на то, что независимого суда не существует и людей судят незаконно.
Суд удалился на перерыв для принятия решения.
Информация будет дополняться.
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В суде Фрунзенского района в 11.00 началось рассмотрение административного дела по статье 23.34 в отношении Павла Северинца.
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