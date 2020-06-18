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Считают, что власти их не защищают. В США массово увольняются правоохранители
Источник материала: СТВ
Новости США. В Соединенных Штатах Америки на фоне протестов против расовой дискриминации массово увольняются правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В отставку ушли семь полицейских в Миннеаполисе, где начались первые протесты и погромы. Волна добровольных увольнений пронеслась также в Атланте, штатах Флорида и Нью-Йорк.
Протестные настроения в стране не утихают третью неделю. Требования демонстрантов распустить полицию и сократить ее финансирование американские власти выполнять отказались, однако изменения все же последовали.
На днях Дональд Трамп подписал новый указ, регулирующий действия правоохранителей. Далеко не все восприняли эту реформу положительно.
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Новости США. В Соединенных Штатах Америки на фоне протестов против расовой дискриминации массово увольняются правоохранители, сообщили в программе Новости «24...
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