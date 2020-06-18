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Письмо Ван Гога продано на аукционе за 200 тысяч евро. Всех поразило его неприличное содержание

18.06.2020 12:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Письмо Ван Гога продано на аукционе за 200 тысяч евро. Всех поразило его неприличное содержание

Письмо, написанное Винсентом Ван Гогом и его другом художником Полом Гогеном, было продано на аукционе в Париже за 210 600 евро. Всех поразило его неприличное содержание. Об этом сообщает Reuters.


Фото: AFP 

В конце 1888 года друзья написали своему знакомому французскому художнику Эмилю Бернару о жизни в небольшом французском городе Арле. В послании – дискуссии об искусстве и их работах, а также описание посещений борделей.

«Теперь кое-что, что вас заинтересует: мы совершили несколько экскурсий в бордели, и вполне вероятно, что в конечном итоге мы будем часто ездить туда на работу», – отмечается в письме.

В письме Ван Гог называет Гогена «неиспорченным существом с инстинктами дикого зверя». 

В Арле Гоген провел около двух месяцев с Ван Гогом. Однако их отношения начали портиться. Он ушел после того, как Ван Гог отрезал себе часть уха.

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Письмо, написанное Винсентом Ван Гогом и его другом художником Полом Гогеном, было продано на аукционе в Париже за 210 600 евро. Всех поразило его неприличное...
 
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