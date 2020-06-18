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В Индии лоб в лоб столкнулись трактор и грузовик, более 10 человек погибли
Источник материала: СТВ
Новости Индии. Крупное ДТП на юге Индии: на дороге в деревне Ведадри лоб в лоб столкнулись трактор и грузовик, в котором ехали сезонные рабочие, сообщили в программе Новости «24 часа».
В результате инцидента семь человек погибли на месте, 19 получили различные травмы. Медики доставили пострадавших в больницу. Позже еще пять человек скончались.
Сотрудникам полиции предстоит выяснить, что стало причиной аварии.
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Новости Индии. Крупное ДТП на юге Индии: на дороге в деревне Ведадри лоб в лоб столкнулись трактор и грузовик, в котором ехали сезонные рабочие, сообщили в программе...
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