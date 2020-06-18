ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Индии лоб в лоб столкнулись трактор и грузовик, более 10 человек погибли

18.06.2020 12:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Индии. Крупное ДТП на юге Индии: на дороге в деревне Ведадри лоб в лоб столкнулись трактор и грузовик, в котором ехали сезонные рабочие, сообщили в программе Новости «24 часа».

В Индии лоб в лоб столкнулись трактор и грузовик, более 10 человек погибли

В Индии лоб в лоб столкнулись трактор и грузовик, более 10 человек погибли

В результате инцидента семь человек погибли на месте, 19 получили различные травмы. Медики доставили пострадавших в больницу. Позже еще пять человек скончались.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить, что стало причиной аварии.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Индии. Крупное ДТП на юге Индии: на дороге в деревне Ведадри лоб в лоб столкнулись трактор и грузовик, в котором ехали сезонные рабочие, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Письмо Ван Гога продано на аукционе за 200 тысяч евро. Всех поразило его неприличное содержание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика