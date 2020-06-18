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Пост СБ, который ужаснул соцсети угрозой стрельбы на пикетах в Минске, проверяют на экстремизм
Источник материала: KYKY>
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Заметка в фейсбуке «СБ» – не что иное, как репост записи со страницы «политического аналитика» Михаила Малаша. Он выложил фотографию многолюдного пикета по сбору подписей на Комаровском рынке и подписал снимок так: «Если милиция начнет стрелять в воздух и подгонять автозаки, их количество [людей, пришедших на пикет] сократится раз в 20. Останется сотни полторы отмороженных искателей приключений на жопу». По всей видимости, «СБ» разделила мнение Малаша и сочла нужным поделиться им со своими читателями:
К настоящему моменту запись прокомментировали больше 1,2 тысячи раз. Пользователи ужаснулись написанному и увидели в посте не просто намек, а конкретную угрозу стрельбой и насилием. Некоторые люди составили жалобы на публикацию, и вот им ответило Министерство информации. Ведомство сообщило, что материал направлен в Республиканскую экспертную комиссию по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков экстремизма. Там специалисты проведут экспертизу.
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