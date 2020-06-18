ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пост СБ, который ужаснул соцсети угрозой стрельбы на пикетах в Минске, проверяют на экстремизм

18.06.2020 13:02 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Мы рассказывали, как 1 июня в фейсбуке президентской газеты «СБ. Беларусь Сегодня» появился весьма странный пост с намеком на то, что милиция способна открыть стрельбу в воздух возле избирательных пикетов. Эту публикацию проверят на экстремизм, передает «Еврорадио».

Заметка в фейсбуке «СБ» – не что иное, как репост записи со страницы «политического аналитика» Михаила Малаша. Он выложил фотографию многолюдного пикета по сбору подписей на Комаровском рынке и подписал снимок так: «Если милиция начнет стрелять в воздух и подгонять автозаки, их количество [людей, пришедших на пикет] сократится раз в 20. Останется сотни полторы отмороженных искателей приключений на жопу». По всей видимости, «СБ» разделила мнение Малаша и сочла нужным поделиться им со своими читателями:

К настоящему моменту запись прокомментировали больше 1,2 тысячи раз. Пользователи ужаснулись написанному и увидели в посте не просто намек, а конкретную угрозу стрельбой и насилием. Некоторые люди составили жалобы на публикацию, и вот им ответило Министерство информации. Ведомство сообщило, что материал направлен в Республиканскую экспертную комиссию по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков экстремизма. Там специалисты проведут экспертизу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы рассказывали, как 1 июня в фейсбуке президентской газеты «СБ. Беларусь Сегодня» появился весьма странный пост с намеком на то, что милиция способна открыть...
 
Новости дня
Новости разные
 
Считают, что власти их не защищают. В США массово увольняются правоохранители
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика