|
Врачи напоминают о масках и дистанции в жару: «Расслабляться, всё-таки, не надо»
Источник материала: СТВ
В транспорте жарко – не хочется надевать маску, на пляже хочется загорать – вероятно, что дистанция не будет соблюдена. В программе
Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:
Я думаю, что да. Особенно это не коснулось конкретно каждого из нас, нашего окружения, мы видим, что уже третий-четвертый месяц прошел, мы думаем, что этого не будет. Но я Вам скажу, просто посоветовал бы: нет ничего невозможного в жизни, к сожалению. Даже к этому можно применить такую фразу – расслабляться, все-таки, не надо. Рано – это будет неправильно говорить. И если нам сегодня рекомендуют социальное дистанцирование 1-1,5 метра, носить маски, где много народа, то, все-таки, это надо делать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В транспорте жарко – не хочется надевать маску, на пляже хочется загорать – вероятно, что дистанция не будет соблюдена. В программе «Большой город» – мнение...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)