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Врачи напоминают о масках и дистанции в жару: «Расслабляться, всё-таки, не надо»

18.06.2020 12:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В транспорте жарко – не хочется надевать маску, на пляже хочется загорать – вероятно, что дистанция не будет соблюдена. В программе «Большой город» – мнение медиков на этот счет.

Илона Волынец, ведущая СТВ:
Может, мы немножко расслабились?

Врачи напоминают о масках и дистанции в жару: «Расслабляться, всё-таки, не надо»

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска
Я думаю, что да. Особенно это не коснулось конкретно каждого из нас, нашего окружения, мы видим, что уже третий-четвертый месяц прошел, мы думаем, что этого не будет. Но я Вам скажу, просто посоветовал бы: нет ничего невозможного в жизни, к сожалению. Даже к этому можно применить такую фразу – расслабляться, все-таки, не надо. Рано – это будет неправильно говорить. И если нам сегодня рекомендуют социальное дистанцирование 1-1,5 метра, носить маски, где много народа, то, все-таки, это надо делать.
Люди в материале: Александр Жинко, Илона Волынец

 
Теги: Минск
 
 
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В транспорте жарко – не хочется надевать маску, на пляже хочется загорать – вероятно, что дистанция не будет соблюдена. В программе «Большой город» – мнение...
 
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