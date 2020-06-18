Врачи напоминают о масках и дистанции в жару: «Расслабляться, всё-таки, не надо»

Источник материала: СТВ

В транспорте жарко – не хочется надевать маску, на пляже хочется загорать – вероятно, что дистанция не будет соблюдена. В программе «Большой город» – мнение медиков на этот счет.

Илона Волынец, ведущая СТВ:

Может, мы немножко расслабились?





Я думаю, что да. Особенно это не коснулось конкретно каждого из нас, нашего окружения, мы видим, что уже третий-четвертый месяц прошел, мы думаем, что этого не будет. Но я Вам скажу, просто посоветовал бы: нет ничего невозможного в жизни, к сожалению. Даже к этому можно применить такую фразу – расслабляться, все-таки, не надо. Рано – это будет неправильно говорить. И если нам сегодня рекомендуют социальное дистанцирование 1-1,5 метра, носить маски, где много народа, то, все-таки, это надо делать.