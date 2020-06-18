«Властелин села-2020» в Слуцком районе пройдет в онлайн-формате

Источник материала: Слуцк Город





В Слуцком районе проходит конкурс «Властелин села-2020» в онлайн-формате, который организован БРСМ и отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Слуцкого райисполкома, сообщает Слуцкий край.

Пока это районный этап, который продлится до 19 июня. Впереди ещё два - областной и республиканский.

Победителем республиканского этапа проекта станет семья, набравшая наибольшую сумму баллов за все конкурсные испытания. При одинаковом количестве баллов окончательное решение о победителе остается за председателем жюри.