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«Властелин села-2020» в Слуцком районе пройдет в онлайн-формате

18.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

«Властелин села-2020» в Слуцком районе пройдет в онлайн-формате

В Слуцком районе проходит конкурс «Властелин села-2020» в онлайн-формате, который организован БРСМ и отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Слуцкого райисполкома, сообщает Слуцкий край.

Пока это районный этап, который продлится до 19 июня. Впереди ещё два - областной и республиканский. 

Победителем республиканского этапа проекта станет семья, набравшая наибольшую сумму баллов за все конкурсные испытания. При одинаковом количестве баллов окончательное решение о победителе остается за председателем жюри.

Участию в конкурсе возможно при некоторых условиях:

 
 
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В Слуцком районе проходит конкурс «Властелин села-2020» в онлайн-формате, который организован БРСМ и отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи...
 
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