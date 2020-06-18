Заболеваемость COVID-19 в Украине выросла вдвое за последнюю неделю

Источник материала: Виртуальный Брест

За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в Украине выросла в два раза. Об этом на брифинге 18 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов.





"За прошедшие сутки заболели 829 человек, из них - 61 ребенок и 66 медработников. Это новый антирекорд, установленный в Украине. Если мы проанализируем цифры, которые видим в последнюю неделю, и сравним это даже с месячными данными, то количество заболеваний в сутки у нас выросло в два раза", - сказал Максим Степанов.

По словам министра, это результат того, что украинцы легкомысленно относятся к карантину, а его смягчение воспринимают как отмену.

За прошедшие сутки были госпитализированы 295 человек, зафиксированы 23 летальных случая. Выздоровели 504 пациента.

По последним данным, всего в Украине 34 063 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них - 966 летальных, 15 447 пациентов выздоровели. Всего проведено 530 442 тестирования методом ПЦР. Общее число зараженных в мире, по последним данным Reuters, превысило 8,35 млн. С момента вспышки скончались 447 тыс. человек. На первом месте по числу зараженных в мире находятся США (2,17 млн), на втором - Бразилия (955 тыс.), на третьем - Россия (561 тыс.).