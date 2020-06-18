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«SuperДетки» из Микашевичей: новые вершины сестер Хвесюк

18.06.2020 12:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Звонкие голоса сестер Хвесюк из Микашевичей Лунинецкого района продолжают покорять музыкальные вершины. Правда, в условиях пандемии девчонкам приходится делать это онлайн. В основном, видеозаписи своих выступлений юные артистки шлют в Россию – там сейчас настоящий бум дистанционных конкурсов. И награды трех из них наши землячки уже отправили в свою копилочку!

«SuperДетки» из Микашевичей: новые вершины сестер Хвесюк

Самая последняя радостная новость пришла на днях с радиостанции «Империя Музыки». Тринадцатилетняя Михайлина Хвесюк стала обладательницей IV Всероссийской премии «Песня года-2020» в номинации «Голос радио «Империя музыки». Девочка успешно преодолела двухэтапный отбор и обошла свыше 300 участников из всех уголков России и ближнего зарубежья. Ее младшей сестричке – восьмилетней Златиславе – тоже есть, чем похвастать: удалось дойти до финала конкурса.

«SuperДетки» из Микашевичей: новые вершины сестер Хвесюк

– В первом туре Михайлина исполняла авторскую песню на белорусском языке «Крылы мае» Надежды Дединой и Елены Атрашкевич, а во втором – англоязычную «Rise like a phoenix» австрийского победителя Евровидения Тома Нойвирта, – рассказала «Заре» мама девочки Марина Хвесюк. – Победить в этом конкурсе очень почетно и престижно, так как все призеры получают ротацию на радио «Империя Музыки», а также возможность попасть в базу артистов продюсерского центра «Talent Universe».

Еще одну главную награду Михайлине удалось взять этим летом на Всероссийском онлайн-конкурсе «Детство – счастливая в жизни пора!». Гран-при девочка завоевала в номинации «Вокальное и музыкальное искусство». А Златислава на этом же форуме была признана лауреатом I степени.

«SuperДетки» из Микашевичей: новые вершины сестер Хвесюк

Праздновать двойную победу сестрам пришлось, когда стали известны результаты I открытого международного дистанционного фестиваля-конкурса юных талантов «SuperДетки». Творческое соревнование проходило в российском городе Жуковка при поддержке Департамента культуры Брянской области. На электронный адрес районного ДК участники присылали видеозаписи своих выступлений, сделанных в домашних условиях: без звуковой обработки, сцены и зрителей. Это было главным конкурсным требованием, ведь сам фестиваль задумывался для того, чтобы поддержать талантливых детей, которые соскучились по творчеству в период пандемии.

– Чтобы записать видео по всем правилам конкурса, нам пришлось специально ехать на дачу, потому что приветствовались именно такие максимально удаленные локации, – говорит мама девочек. – Это был последний день приема заявок. Сами понимаете, какой на даче интернет, – никакой! Но все-таки к трем часам ночи мы это сделали – отправили видео, успели. В итоге все наши старания оказались не зря, у обеих дочек – наивысшая награда. Причем для Златиславы это первый Гран-при.

Всего в фестивале «SuperДетки» приняло участие более 300 человек из России и Беларуси. Сестры Хвесюк получили главные награды в номинации «Новые голоса». Михайлина стала лучшей в своей возрастной группе – от 11 до 13 лет, а младшенькая Златислава – среди вокалистов от 8 до 10 лет.

 
Теги: Новости
 
 
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  Звонкие голоса сестер Хвесюк из Микашевичей Лунинецкого района продолжают покорять музыкальные вершины. Правда, в условиях пандемии девчонкам приходится...
 
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