ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В ООН избрали новых непостоянных членов Совета Безопасности

18.06.2020 12:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Генеральная ассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа».

В ООН избрали новых непостоянных членов Совета Безопасности

На 2021-2022 годы ими станут Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия. Еще за одно место 18 июня поборются Кения и Джибути. На прошедшем 17 июня голосовании ни одной из этих стран не удалось получить необходимую поддержку.

В ООН избрали новых непостоянных членов Совета Безопасности

Напомним, в Совбез ООН входят 15 государств, из них 10 – непостоянные. Каждый год в рамках ротации по пять участников меняются. Они выбираются по принципу равномерного регионального представительства: на каждый регион мира приходится разное количество мест.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Генеральная ассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа». На 2021-2022 годы ими станут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Плющенко готов выйти в ринг с Навальным. Он защищает Гном Гномыча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика