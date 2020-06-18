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Завтра белорусы смогут увидеть «шоу двух серпов» - уникальное астрономическое явление

18.06.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уникальное астрономическое явление — затмение Венеры, которое еще называют «шоу двух серпов», можно будет наблюдать в Минске 19 июня, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» директор столичного планетария Александр Микулич.


Венера и Луна 21 мая 2004 года. Снято в Будапеште, Венгрия. Фото: Иван Эдер / AstroAlert | Наблюдательная астрономия

— Как только ни называют это явление — «шоу двух серпов», «затмение», но правильно говорить — покрытие Венеры Луной, — пояснил Александр Микулич.

Покрытие — это астрономическое явление, во время которого одно небесное тело проходит перед другим и полностью или частично заслоняет его. Нынешнее затмение называют «шоу двух серпов», поскольку Луна находится в фазе последней четверти, поэтому серп Венеры пройдет по серпу спутника Земли и на время спрячется за ним.

Наблюдать это явление можно будет в Минске около полудня 19 июня.

— Увидеть можно только с помощью бинокля или телескопа, но обязательно соблюдая технику безопасности, поскольку в этот момент Солнце будет совсем рядом, а смотреть на Солнце в оптические приборы запрещено. Такие наблюдения очень опасны для обывателей, — уточнил Александр Микулич.

К слову, наблюдать это явление в обсерватории обычным горожанам не удастся, поскольку минский планетарий пока закрыт для посетителей. Ориентировочно до конца июня, пояснил Александр Микулич.

 
Теги: Минск
 
 
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Серп Венеры пройдет по серпу спутника Земли и на время спрячется за ним.
 
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