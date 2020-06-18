ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Плющенко готов выйти в ринг с Навальным. Он защищает Гном Гномыча

18.06.2020 12:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил в интервью «Радио КП», что готов сразиться в ринге с блогером и политиком Алексеем Навальным, который негативно высказался об использовании сына фигуриста в политических целях.


Фото: Instagram Гном Гномыча

«Порой не хочется обращать внимание. Но когда трогают мою семью, трогают моего любимого сына. Я готов встать за них, и не просто с какими-то словесными историями — я готов выйти в ринг с тем же Навальным.

Хочет — пожалуйста, пусть докажет. Как раньше, была же дуэль. Давайте, можем дуэль сделать, а можем спарринг. Наденем перчатки, капы, шлем, если он ему нужен. И можем высказаться по-спортивному.

Я всегда занимаюсь спортом, кикбоксингом, меня Саша Липовой тренирует — многократный чемпион мира. Поэтому я бы с удовольствием побоксировал», — сказал Плющенко.

Напомним, что Евгений Плющенко вместе со своей супругой Яной Рудковской и их шестилетним сыном, известным под прозвищем Гном Гномыч, выступили за поправки в конституцию России.

Алексей Навальный назвал это «постыдной и бессовестной эксплуатацией несчастного ребенка».

Гном Гномыч занимается фигурным катанием и уже стал лицом ряда брендов. У шестилетнего сына Плющенко более 360 тысяч подписчиков в инстаграме.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил в интервью «Радио КП», что готов сразиться в ринге с блогером и политиком Алексеем Навальным.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кошка заскучала в одиночестве и просочилась под дверью (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика