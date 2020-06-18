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Плющенко готов выйти в ринг с Навальным. Он защищает Гном Гномыча
Источник материала: Tut.by
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил в интервью
«Порой не хочется обращать внимание. Но когда трогают мою семью, трогают моего любимого сына. Я готов встать за них, и не просто с какими-то словесными историями — я готов выйти в ринг с тем же Навальным.
Хочет — пожалуйста, пусть докажет. Как раньше, была же дуэль. Давайте, можем дуэль сделать, а можем спарринг. Наденем перчатки, капы, шлем, если он ему нужен. И можем высказаться по-спортивному.
Я всегда занимаюсь спортом, кикбоксингом, меня Саша Липовой тренирует — многократный чемпион мира. Поэтому я бы с удовольствием побоксировал», — сказал Плющенко.
Напомним, что Евгений Плющенко вместе со своей супругой Яной Рудковской и их шестилетним сыном, известным под прозвищем
Алексей Навальный
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил в интервью «Радио КП», что готов сразиться в ринге с блогером и политиком Алексеем Навальным.
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