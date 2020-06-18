Плющенко готов выйти в ринг с Навальным. Он защищает Гном Гномыча

Источник материала: Tut.by

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил в интервью «Радио КП» , что готов сразиться в ринге с блогером и политиком Алексеем Навальным, который негативно высказался об использовании сына фигуриста в политических целях.



Фото: Instagram Гном Гномыча

«Порой не хочется обращать внимание. Но когда трогают мою семью, трогают моего любимого сына. Я готов встать за них, и не просто с какими-то словесными историями — я готов выйти в ринг с тем же Навальным.

Хочет — пожалуйста, пусть докажет. Как раньше, была же дуэль. Давайте, можем дуэль сделать, а можем спарринг. Наденем перчатки, капы, шлем, если он ему нужен. И можем высказаться по-спортивному.

Я всегда занимаюсь спортом, кикбоксингом, меня Саша Липовой тренирует — многократный чемпион мира. Поэтому я бы с удовольствием побоксировал», — сказал Плющенко.

Напомним, что Евгений Плющенко вместе со своей супругой Яной Рудковской и их шестилетним сыном, известным под прозвищем Гном Гномыч , выступили за поправки в конституцию России.

Алексей Навальный назвал это «постыдной и бессовестной эксплуатацией несчастного ребенка».

Гном Гномыч занимается фигурным катанием и уже стал лицом ряда брендов. У шестилетнего сына Плющенко более 360 тысяч подписчиков в инстаграме.