За распитие спиртного на берегу водоема — штраф до 15 базовых величин

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несчастные случаи на воде, — к сожалению, в Беларуси не редкость. Чаще всего чрезвычайные происшествия происходят в летний период.





— Игнорируя знаки, предупреждающие о запрете купания, граждане подвергают свою жизнь реальной опасности, беспечно полагая, что беда с ними никогда не случится, — отмечает председатель районной организации ОСВОД Геннадий Бруй. — Так, в прошлом году в районе при купании в несанкционированных местах погибли два человека, с начала 2020 года у нас никаких чрезвычайных происшествий не зафиксировано. В Беларуси всего с начала текущего года при купании погибли три человека, 60 — при падении в воду, девять — в ванной. Были спасены 42 человека, из них восемь — несовершеннолетние. Предупреждено более 3 тыс. человек (по состоянию на 11.06.2020). По статистике, в основном погибают мужчины (290 в 2019 году, женщин было 44) и мальчики (22, девочек было 10). Как правило, пик гибели людей в водоемах отмечается в период купального сезона. Причем абсолютное большинство несчастных случаев происходит в конце рабочей недели, в выходные и праздничные дни на водоемах, где нет спасательных станций, постов и оборудованных для купания мест, в вечернее время. Более чем в 50 % чрезвычайных ситуаций, связанных с утоплением или предупреждением утопления, люди находились в состоянии алкогольного опьянения. Вторая проблемная категория — дети без присмотра. Обращаясь к родителям, хотелось бы еще раз напомнить, что во время летних каникул дети должны находиться под пристальным вниманием. В этом году в районе уже были зафиксированы случаи купания несовершеннолетних в запрещенных местах. Статьей 9.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за невыполнение обязанностей по воспитанию детей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 20 базовых величин.

В районе местами для купания определены семь водоемов: пруды Дикий (г. Несвиж), «Тихая заводь» (г.п. Городея), водоемы в аг. Высокая Липа, д. Саска Липка, аг. Лань, д. Плешевичи, д. Наруцевичи. Плавать здесь разрешается только в специально обозначенных зонах, прилегающих к пляжам. Все эти места к сезону подготовлены свое-временно. Еще до начала лета дно водоемов было обследовано водолазами и очищено от посторонних предметов. Что касается купания в других местах — это может быть небезопасным.

Хочется напомнить, что факты нарушения административного и уголовного законодательства не останутся незамеченными со стороны правоохранительных органов. Нарушители запрета купания могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 23.63. КоАП РБ («Купание в запрещенных местах»), которая предусматривает наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в общественных местах, а также появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влекут административную ответственность по ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа до 15 базовых величин или административный арест. Оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, предусматривают административную ответственность по ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь («Мелкое хулиганство») и влекут наложение штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин или административный арест. Не нарушайте законодательство Республики Беларусь, а при нарушении его другими гражданами информируйте Несвижский РОВД по телефону 102.

Советы купающимся

Чтобы избежать беды, строго соблюдайте ряд простых правил поведения на воде. ПОМНИТЕ:

— купаться можно только в разрешенных местах;

— нельзя нырять в незнакомых местах — на дне могут оказаться притупленные бревна, камни, коряги и другое;

— не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;

— не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах — они могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать;

— нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного оборудования — бакены, буйки и т.д.;

— нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва, и выплывать на фарватер;

— нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;

— если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайтесь плыть навстречу течению. В этом случае нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;

— если вы попали в водоворот, наберите побольше воздуха, нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от него;

— если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы. Не стесняйтесь позвать на помощь;

— нельзя подавать крики ложной тревоги.

Если человек тонет, бросьте ему плавающий предмет, ободрите, позовите помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь, учтите течение реки. Если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и, захватив его за голову, под руку, за волосы, буксируйте к берегу. На берегу необходимо оказать пострадавшему доврачебную помощь, ликвидировать кислородную недостаточность, принять реанимационные меры.

“НН”.