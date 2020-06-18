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Пять рецептов охлаждающих напитков от шеф-повара

18.06.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чистая вода — это самый полезный вариант утоления жажды. Но он может надоесть! Какие есть охлаждающие домашние альтернативы? Шеф-повар Александр Чикилевский делится проверенными рецептами летних напитков, которые подойдут для жаркого сезона.

  • Александр Чикилевскийбренд-шеф сети ресторанов «Литвины»

Крюшон на арбузном соке

  • половина арбуза;
  • фрукты и ягоды по вкусу (можно яблоки, груши, апельсины, клубнику и пр.);
  • газированная вода (по желанию).

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Как готовить: обычно крюшон — это напиток с шампанским или белым вином, однако его можно сделать и без алкоголя. Для начала выдавить арбузный сок. Добавить к нему нарезанные апельсины, клубнику, яблоки, груши (фрукты и ягоды по вкусу), можно дополнить газировкой. Дать постоять минимум час в холодильнике, добавить лед.

Облепиховый морс

На 1 литр воды:

  • облепиха — 400 г;
  • сахар (по вкусу, но полезнее без него).

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Как готовить: 200 г облепихи пробить блендером с половиной воды (получится облепиховый концентрат). Оставшуюся облепиху довести в сотейнике до кипения, добавить сахар по вкусу, процедить через сито. Смешать обе части, дать напитку остыть и пить со льдом. Более простой вариант: в кипящую воду всыпать облепиху, добавить сахар, довести до кипения. Протереть отвар через сито и остудить напиток.

Зеленый напиток из петрушки

На 1 литр воды:

  • петрушка — 300−400 г;
  • лимонный сок по вкусу;
  • сахар или мед (по вкусу, но чем меньше сахара, тем полезнее).

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Как готовить: петрушку порубить ножом, добавить к ней немного воды и измельчить все с помощью погружного блендера (нужно получить однородную массу). Процедить от жмыха через мелкое сито или марлю, добавить оставшуюся воду, немного лимонного сока, меда или сахара по вкусу. В холодильнике такой напиток не следует хранить больше двух дней. Оставшийся от петрушки жмых можно добавить к другим летним блюдам.

Старинный напиток «Оршад»

На 300 мл кипяченой воды:

  • миндаль — 100−150 г;
  • сахар или мед (по вкусу, но чем меньше сахара, тем полезнее).

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Как готовить: орехи с водой пробить погружным блендером (можно довести до однородного состояния в блендере с чашей). Получится ореховое молоко, в которое по вкусу можно добавить немного меда или сахара. Готовить напиток можно и с другими орехами — грецкими, фундуком.

Чайный квас

На 1 литр воды:

  • чайная заварка — 6 г;
  • сахар — 40 г;
  • чайный гриб.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Как готовить: заварить черный чай, охладить, добавить сахар и хорошо размешать, чтобы он полностью растворился. Сладкий чай залить в банку с чайным грибом. Настаивать два-три дня при комнатной температуре. Получится слегка газированный напиток, который можно пить в чистом виде либо произвести вторую ферментацию и добавить на литр готового чайного гриба 200 г сока (апельсинового, виноградного, яблочного). Поставить на сутки в холодильник, а затем уже пить.

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Чистая вода - это самая полезная жидкость для утоления жажды. Но она может надоесть. Какие есть охлаждающие и полезные домашние альтернативы? Шеф-повар делится...
 
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