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Двое мужчин вырвали поводок с хаски из рук девушки в Пинском районе
Источник материала: ОНТ
В хищении собаки подозреваются двое жителей Пинского района,
16 июня вечером 25-летний и 49-летний мужчины в д.Осница Пинского района возле дома открыто украли у 18-летней девушки собаку хаски. Похитители вырвали из рук девушки поводок и погрузили собаку в машину.
Подозреваемых задержали. Ранее они оба были судимы. Возбуждено уголовное дело, собаку вернули хозяйке.
Фото: СК
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В хищении собаки подозреваются двое жителей Пинского района, сообщает СК. 16 июня вечером 25-летний и 49-летний мужчины в д.Осница Пинского района возле дома открыто...
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