Двое мужчин вырвали поводок с хаски из рук девушки в Пинском районе

Источник материала: ОНТ

В хищении собаки подозреваются двое жителей Пинского района, сообщает СК.

16 июня вечером 25-летний и 49-летний мужчины в д.Осница Пинского района возле дома открыто украли у 18-летней девушки собаку хаски. Похитители вырвали из рук девушки поводок и погрузили собаку в машину.

Подозреваемых задержали. Ранее они оба были судимы. Возбуждено уголовное дело, собаку вернули хозяйке.

Фото: СК

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