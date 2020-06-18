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Камера скорости «поймала» байкера-лихача в момент падения на дороге

18.06.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В среду днем, 17 июня, в Лепеле байкер несся на скорости, превышающей установленную более чем в два раза. Он не удержал мотоцикл и упал на дороге. О происшествии AUTO.TUT.BY рассказали в ЗАО «Безопасные дороги Беларуси».


В 14.50 камера фиксации скорости зафиксировала лихача на мотоцикле на участке трассы М3, проходящий через Лепель. Байкер ехал со скоростью 156 км/ч при разрешенной 60 км/ч. Датчик сделал два снимка с интервалом 0,4 секунды: на первом мотоцикл еще едет, на втором — завалился на левый бок.


Оператор камеры скорости сообщил, что ранее этот байк на датчики не попадал. Известно, что вчерашний инцидент обошелся без пострадавших.

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Байкер ехал со скоростью 156 км/ч при разрешенной 60 км/ч.
 
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