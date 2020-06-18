Есть мороженое и худеть - это реально! 7 безопасных для фигуры углеводов

Источник материала: ОНТ

Полностью оказаться от углеводов - это плохая идея, которая может навредить вашему здоровью. Goodhouse.ru рассказал, какие углеводы можно есть и при этом худеть.

1. Паста

Многие считают, что паста может очень сильно вредить фигуре. Но это далеко не так. Дело в том, что её нужно правильно готовить и при этом не переваривать макароны, которые должны быть из твёрдых сортов пшеницы. Ну и конечно будьте осторожны с соусом. Если он слишком жирный, то не помогут никакие твёрдые сорта.

2. Картофель

Опасен для фигуры именно жаренный картофель. Если вы его отварите или запечёте без масла и жира, то он никак не повлияет на набор веса.

3. Нут

По словам диетологов, недостаток клетчатки может негативно сказаться на пищеварительной системе. Нут — это как раз тот продукт, который поможет восполнить этот дефицит. Также он содержит большое количество растительного белка и марганца. Последний защищает нас от преждевременного старения. Также нут содержит большое количество сложных углеводов, которых точно не нужно бояться.

4. Грибы

Грибы содержат белки, углеводы, а также большое количество антиоксидантов. Для того, чтобы грибы лучше усваивались, сочетайте их с мясом или крупами.

5. Фрукты

Многие специалисты считают, что фрукты более полезны, чем овощи. Они отличный источник здоровых углеводов и клетчатки. А если есть их с утра, то лишний вес вам точно не грозит.

6. Мороженое

Первое, на что необходимо обращать внимание при выборе любимого лакомства - это уровень его жирности. Выбирайте тот вид мороженого, в котором процент жирности выше. Дело в том, что в таких сортах ниже уровень сахара. Также отдавайте предпочтение мороженому, в котором нет растительных жиров и консервантов. Почему мороженое помогает похудеть? Дело в том, что оно действует как антидепрессант. Любимое лакомство снимает тревожность и поднимет настроение. Все мы знаем, что гормон стресса кортизол замедляет метаболизм, из-за чего мы набираем лишний вес.

фото: gismeteo.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram