ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Есть мороженое и худеть - это реально! 7 безопасных для фигуры углеводов

18.06.2020 12:46 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Есть мороженое и худеть - это реально! 7 безопасных для фигуры углеводов

Полностью оказаться от углеводов - это плохая идея, которая может навредить вашему здоровью. Goodhouse.ru рассказал, какие углеводы можно есть и при этом худеть. 

1. Паста

Многие считают, что паста может очень сильно вредить фигуре. Но это далеко не так. Дело в том, что её нужно правильно готовить и при этом не переваривать макароны, которые должны быть из твёрдых сортов пшеницы. Ну и конечно будьте осторожны с соусом. Если он слишком жирный, то не помогут никакие твёрдые сорта.

2. Картофель

Опасен для фигуры именно жаренный картофель. Если вы его отварите или запечёте без масла и жира, то он никак не повлияет на набор веса.

3. Нут 

По словам диетологов, недостаток клетчатки может негативно сказаться на пищеварительной  системе. Нут — это как раз тот продукт, который поможет восполнить этот дефицит. Также он содержит большое количество растительного белка и марганца. Последний защищает нас от преждевременного старения. Также нут содержит большое количество сложных углеводов, которых точно не нужно бояться. 

4. Грибы

Грибы содержат белки, углеводы, а также большое количество антиоксидантов. Для того, чтобы грибы лучше усваивались, сочетайте их с мясом или крупами.

5. Фрукты

Многие специалисты считают, что фрукты более полезны, чем овощи. Они отличный источник здоровых углеводов и клетчатки. А если есть их с утра, то лишний вес вам точно не грозит.  

6. Мороженое

Первое, на что необходимо обращать внимание при выборе любимого лакомства - это уровень его жирности. Выбирайте тот вид мороженого, в котором процент жирности выше. Дело в том, что в таких сортах ниже уровень сахара. Также отдавайте предпочтение мороженому, в котором нет растительных жиров и консервантов. Почему мороженое помогает похудеть? Дело в том, что оно действует как антидепрессант. Любимое лакомство снимает тревожность и поднимет настроение. Все мы знаем, что гормон стресса кортизол замедляет метаболизм, из-за чего мы набираем лишний вес. 

фото: gismeteo.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полностью оказаться от углеводов - это плохая идея, которая может навредить вашему здоровью. Goodhouse.ru рассказал, какие углеводы можно есть и при этом худеть.  1. Паста...
 
Новости дня
Новости разные
 
Камера скорости «поймала» байкера-лихача в момент падения на дороге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика