ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Адвокатов не пускают к Бабарико из-за «учений». Дома у экс-банкира обыск

18.06.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Адвокаты Виктора и Эдуарда Бабарико не могут попасть к своим клиентам в здание ДФР КГК. Это объясняют тем, что в здании проходят «учения». А когда возле здания сотрудники Комитета госконтроля завидели прессу, то и вовсе закрыли двери здания изнутри на ключ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Адвокатов не пускают к клиентам

«Мы намерены подать жалобу на незаконное задержание! Просим вас допустить адвокатов Виктора Бабарико в здание! Вы обязаны принять жалобу», — обратился через стекло к сотрудникам КГК адвокат Дмитрий Лоевский.

Он рассказал TUT.BY, что адвокаты Виктора и Эдуарда Бабарико пытаются попасть к своим клиентам с 9.30.

Адвокаты отправили на почту ДФР и КГК уведомление о принятии защиты, но ответа нет. Жалобу на задержание подать тоже не удается.

— Право Бабарико на юридическую помощь нарушается. А это предусмотрено ст. 62 Конституции — каждый имеет право на юридическую помощь, и каждый может ею воспользоваться, — добавил Лоевский.

Он уверен, что Бабарико нечего скрывать, но давать показания без адвоката он не будет.

Второй адвокат, Александр Пыльченко, рассказал о задержании кандидата в кандидаты: «Его не вызывали на допрос, остановили машину и предложили проехать».

Тем временем появилась информация о том, что в доме Бабарико проходит обыск.

Что произошло?

Напомним, утром 18 июня штаб Бабарико сообщил, что Виктор и Эдуард поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь.

Получить официальный комментарий в КГК не удалось. Представитель ведомства не отвечает на звонки или выключает телефон. Дежурный КГК отказывается отвечать на вопросы СМИ. До приемной тоже нельзя дозвониться. Видимо, там никого нет.

Накануне стало известно, что счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету.

На 11 июня, когда было возбуждено уголовное дело против действующих и бывших сотрудников Белгазпромбанка, Виктор Бабарико в рамках расследования этого уголовного дела процессуального статуса не имел.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокаты Виктора и Эдуарда Бабарико не могут попасть к своим клиентам в здание ДФР КГК. Это объясняют тем, что в здании проходят «учения». А когда возле здания...
 
Новости дня
Новости разные
 
Северная Корея вновь введет войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика