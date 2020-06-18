Адвокатов не пускают к Бабарико из-за «учений». Дома у экс-банкира обыск

Источник материала: Tut.by

Адвокаты Виктора и Эдуарда Бабарико не могут попасть к своим клиентам в здание ДФР КГК. Это объясняют тем, что в здании проходят «учения». А когда возле здания сотрудники Комитета госконтроля завидели прессу, то и вовсе закрыли двери здания изнутри на ключ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Адвокатов не пускают к клиентам

«Мы намерены подать жалобу на незаконное задержание! Просим вас допустить адвокатов Виктора Бабарико в здание! Вы обязаны принять жалобу», — обратился через стекло к сотрудникам КГК адвокат Дмитрий Лоевский.

Он рассказал TUT.BY, что адвокаты Виктора и Эдуарда Бабарико пытаются попасть к своим клиентам с 9.30.

Адвокаты отправили на почту ДФР и КГК уведомление о принятии защиты, но ответа нет. Жалобу на задержание подать тоже не удается.

— Право Бабарико на юридическую помощь нарушается. А это предусмотрено ст. 62 Конституции — каждый имеет право на юридическую помощь, и каждый может ею воспользоваться, — добавил Лоевский.

Он уверен, что Бабарико нечего скрывать, но давать показания без адвоката он не будет.

Второй адвокат, Александр Пыльченко, рассказал о задержании кандидата в кандидаты: «Его не вызывали на допрос, остановили машину и предложили проехать».

Тем временем появилась информация о том, что в доме Бабарико проходит обыск.

Что произошло?

Напомним, утром 18 июня штаб Бабарико сообщил, что Виктор и Эдуард поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь .

Получить официальный комментарий в КГК не удалось. Представитель ведомства не отвечает на звонки или выключает телефон. Дежурный КГК отказывается отвечать на вопросы СМИ. До приемной тоже нельзя дозвониться. Видимо, там никого нет.

Накануне стало известно, что счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету.

На 11 июня, когда было возбуждено уголовное дело против действующих и бывших сотрудников Белгазпромбанка, Виктор Бабарико в рамках расследования этого уголовного дела процессуального статуса не имел .