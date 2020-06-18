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Северная Корея вновь введет войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей
Источник материала: ОНТ
Северная Корея возвращает персонал на освобождённые ранее сторожевые посты на демилитаризованной территории.
На днях в промышленной зоне Кэсон Пхеньян разрушил совместный с Южной Кореей офис связи. С этого всё и началось. Теперь генштаб КНДР заявил, что рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений. Полки и огневые части собираются развернуть в туристической зоне Кымгансан и той же промышленной зоне Кэсон. На наблюдательные пункты вернётся гражданская полиция. Со стороны Северной Кореи – около 150 таких наблюдательных постов.
В соответствии с соглашением между Пхеньяном и Сеулом подразделения были выведены оттуда ещё в сентябре 2018 года.
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Северная Корея возвращает персонал на освобождённые ранее сторожевые посты на демилитаризованной территории. На днях в промышленной зоне Кэсон Пхеньян разрушил...
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