Онлайн-концерт этой группы заработал рекордную сумму

Источник материала: Tut.by

Онлайн-концерт южнокорейской группы BTS Bang bang con: the live стал крупнейшим платным онлайн-концертом мире. Он собрал в Сети около 756,6 тысяч зрителей, на нем заработали от 19 до 26 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на лейбл Big Hit Entertainment сообщает Rolling Stone.





Зрители смотрели полуторочасовое живое выступление BTS на платформе WeVerse. Музыканты исполнили 12 песен, во время концерта они передвигались между разными комнатами-декорациями.

Как пишет Rolling Stone, билеты на онлайн-шоу были в две цены: 35 долларов (для всех) или 26 долларов (для членов фан-клуба Army BTS). По подсчетам издания, лишь на их продаже музыканты заработали от 19 до 26 миллионов долларов. Лейбл группы утверждает, что этот онлайн-концерт стал крупнейшим платным онлайн-концертом в мире, его смотрело 756,6 тысяч зрителей, однако не называет точной заработанной на нем суммы.

Для группы такая сумма — не рекорд. Но это если говорить о живых выступлениях. Что касается формата онлайн — это огромный результат. Что говорит о том, что при правильном маркетинге и использовании технологий можно оставаться на виду и быть успешным даже в период пандемии.

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