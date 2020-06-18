Лукашенко об изменении административного законодательства: Не нужно цепляться к людям по мелочам

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание по проектам кодексов об административной ответственности. На нем он отметил, что правовые нормы, которые будут приняты в результате изменения административного законодательства, должны помогать, а не мешать людям жить. Об этом сообщает БЕЛТА.

Над проектами Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях в течение полугода работала межведомственная экспертная комиссия под руководством заместителя главы Администрации Президента Ольги Чуприс.

Глава государства обратил внимание, что также необходимо пересмотреть ведомственные инструкции и другие акты подзаконного уровня, убрав из них лишние бюрократические требования.

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