В Белгазпромбанке утвержден состав временной администрации в составе 8 человек. Кто эти люди?

Руководитель временной администрации Надежда Ермакова (экс-глава Нацбанка и Беларусьбанка) будет курировать систему риск-менеджмента, внутренний аудит, информационную политику и персонал.





В состав временной администрации вошли:





Галина Тарасова (юридические вопросы, секретариат, управление делами, корпоративное управление банком, документационные вопросы) - бывший юрист "Беларусбанка".





Дмитрий Дудик (казначейство, расчёты, в том числе финансовые институты РБ) - также выходец из "Беларусбанка", где был начальником управления,





Анна Бабицкая (международные расчёты, корреспондентские отношения с международными финансовыми институтами) - в свое время возглавляла "Дельта-банк",





Юрий Деликатный (финансовый мониторинг, система внутреннего контроля) - выходец из Службы внутреннего контроля "Белагропромбанка",





Валерий Симонов (розничные услуги, эквайринг, процессинг, платёжные системы розничного бизнеса, налично-денежное обращение, кассовые операции, инкассация) - еще один выходец из "Белагропромбанка", где занимался приблизительно тем же,





Александр Русакомский (корпоративный бизнес, кредитование корпоративных клиентов, проблемные активы) - работал в Департаменте корпортивного бизнеса "Беларусбанка",





Наталья Поясок (система риск-менеджмента) - возглавляла управление банковских рисков в "Белагропромбанке".





Напомним, что Национальный банк Беларуси в минувшее воскресенье принял решение ввести с 15 июня 2020 года временную администрацию в ОАО "Белгазпромбанк", который ранее возглавлял участвующий в президентской гонке Виктор Бабарико. Судя по всему, прежнее руководство банка задержано ради показаний на одного из самых популярных участников президентской гонки.







