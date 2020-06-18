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В Белгазпромбанке утвержден состав временной администрации в составе 8 человек. Кто эти люди?
Источник материала: Партизан
Белгазпромбанк, в котором с 15 июня по решению Нацбанка введена временная администрация, опубликовал ее персональный состав.
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Руководитель временной администрации Надежда Ермакова (экс-глава Нацбанка и Беларусьбанка) будет курировать систему риск-менеджмента, внутренний аудит, информационную политику и персонал.
В состав временной администрации вошли:
Галина Тарасова (юридические вопросы, секретариат, управление делами, корпоративное управление банком, документационные вопросы) - бывший юрист "Беларусбанка".
Дмитрий Дудик (казначейство, расчёты, в том числе финансовые институты РБ) - также выходец из "Беларусбанка", где был начальником управления,
Анна Бабицкая (международные расчёты, корреспондентские отношения с международными финансовыми институтами) - в свое время возглавляла "Дельта-банк",
Юрий Деликатный (финансовый мониторинг, система внутреннего контроля) - выходец из Службы внутреннего контроля "Белагропромбанка",
Валерий Симонов (розничные услуги, эквайринг, процессинг, платёжные системы розничного бизнеса, налично-денежное обращение, кассовые операции, инкассация) - еще один выходец из "Белагропромбанка", где занимался приблизительно тем же,
Александр Русакомский (корпоративный бизнес, кредитование корпоративных клиентов, проблемные активы) - работал в Департаменте корпортивного бизнеса "Беларусбанка",
Наталья Поясок (система риск-менеджмента) - возглавляла управление банковских рисков в "Белагропромбанке".
Напомним, что Национальный банк Беларуси в минувшее воскресенье принял решение ввести с 15 июня 2020 года временную администрацию в ОАО "Белгазпромбанк", который ранее возглавлял участвующий в президентской гонке Виктор Бабарико. Судя по всему, прежнее руководство банка задержано ради показаний на одного из самых популярных участников президентской гонки.
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Белгазпромбанк, в котором с 15 июня по решению Нацбанка введена временная администрация, опубликовал ее персональный состав.
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