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Диетолог назвала крупу, которая улучшает работу кишечника
Источник материала: ОНТ
Крупу, которая улучшает работу кишечника и надпочечников назвала диетолог Светлана Фус. По мнению эксперта, полба является уникальным продуктом, который по своему составу не менее полезный, чем пшеница.
Полба содержит витамин B6, который регулирует жировой обмен, а также никотиновую кислоту, которая улучшает работу надпочечников. Из-за высокого содержания клетчатки, данный продукт оказывает положительное влияние на перистальтику кишечника. Помимо этого, полба содержит в своём составе минералы, аминокислоты, а также полиненасыщенные жирные кислоты.
Как утверждает эксперт, именно из-за этих причин полба, которая выращивается на территории с плохой экологией, представляет меньшую опасность, чем другие рядом растущие крупы.
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Крупу, которая улучшает работу кишечника и надпочечников назвала диетолог Светлана Фус. По мнению эксперта, полба является уникальным продуктом, который по своему...
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