ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

МТС первым в Беларуси запустил услугу на базе технологии SD-WAN

18.06.2020 13:12 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

МТС вывел на белорусский рынок услугу на базе технологии SD-WAN, которая является альтернативой классическому VPN для бизнеса. SD-WAN — это принципиально новый подход к управлению территориально-распределенной корпоративной сетью. Решение позволяет оперативно объединить в единую сеть удаленные филиалы компаний независимо от провайдера и типа доступа в интернет. Кроме того, клиент получает возможность самостоятельно управлять сетью с помощью специального программного обеспечения из единого центра.  

SD-WAN — это технология организации программно-управляемых корпоративных сетей. Решение предназначено для быстрого объединения удаленных офисов, филиалов и дата-центров компаний в единую сеть, даже если они подключены к разным провайдерам, и позволяет клиенту самостоятельно управлять этой сетью из одной точки.

В системе управления клиент формирует необходимые настройки, которые можно гибко изменять и применять на все подключаемое оборудование, исходя из потребностей бизнеса. Например, задавать приоритеты для потоков передаваемой информации: высокий — для финансовых операций, более низкий —  для почты.

В отличие от классического VPN, решение SD-WAN предполагает передачу информации по всем типам доступных каналов связи (как проводные, так и мобильные 4G/3G-каналы). Решение позволяет оперативно подключать и отключать новые офисы в один клик без привлечения специалистов провайдера, чего не обеспечивает традиционный VPN.

Технология SD-WAN оптимизирует работу компаний с разветвленной сетью офисов, подразделений и филиалов — торговые сети, банки, производственные и другие предприятия — и позволяет существенно снизить затраты на мониторинг и управление инфраструктурой. Также SD-WAN обеспечивает высокую отказоустойчивость сети и позволяет гарантировать высокую защиту передаваемых данных благодаря встроенному шифрованию.

Специалисты МТС Cloud разработают для клиента индивидуальную схему сети и установят «под ключ» любое решение, максимально соответствующее требованиям бизнеса. Организовать резервные каналы передачи данных можно с помощью услуги «SD-WAN базовый», в рамках которой предоставляется физический маршрутизатор с поддержкой технологий 3G/4G и Ethernet. С помощью услуги «SD-WAN базовый vCPE» можно на инфраструктуре заказчика развернуть виртуальный маршрутизатор, что позволяет быстро разворачивать сеть и не требует манипуляций с оборудованием.

«Появление технологии SD-WAN может стать прорывом в сетевой организации бизнеса в Беларуси. Она позволяет создавать высоконадежные сети, объединяя вместе всю инфраструктуру вне зависимости от того, как разбросаны по стране подразделения, каким доступом пользуются и через какого провайдера. Это обеспечивает новый уровень сетевой интеграции и простоты управления. Такого в стране еще не было», — отмечает начальник управления инновационных решений компании МТС Артем Максименко.

МТС Cloud легко масштабирует сеть, адаптируя ее под потребности бизнеса. МТС окажут необходимую помощь в миграции сети клиента на новую схему и обеспечат техническую поддержку в режиме 24/7. Подробнее о предложениях МТС Cloud смотрите здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТС вывел на белорусский рынок услугу на базе технологии SD-WAN, которая является альтернативой классическому VPN для бизнеса. SD-WAN — это принципиально новый подход к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Скандальные мемуары Болтона: Трамп просил Си Цзиньпиня помочь ему выиграть выборы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика