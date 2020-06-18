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«Наполи» победил «Ювентус» в финале футбольного кубка Италии

18.06.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Наполи» победил «Ювентус» в финале футбольного кубка Италии

В Кубке Италии по футболу состоялся финальный поединок. Обладателем трофея стал «Наполи».

В решающем матче команда обыграла туринский «Ювентус». Основное время встречи завершилось без забитых мячей. Соперники не выявили победителя и в дополнительные 30 минут.

Судьба матча решилась в серии пенальти, в которой удачливее оказались футболисты «Наполи» — 4:2. Этот клуб завоевал Кубок Италии в шестой раз в истории. «Ювентус» является 13-кратным обладателем трофея.

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В Кубке Италии по футболу состоялся финальный поединок. Обладателем трофея стал «Наполи». В решающем матче команда обыграла туринский «Ювентус». Основное время...
 
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