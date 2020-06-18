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Послов ЕС экстренно вызывают в МИД
Источник материала: Партизан
Всех послов ЕС сегодня вечером вызывают в МИД Беларуси.
Послов стран ЕС в Минске экстренно вызывают в МИД Беларуси. Аудиенция назначена на 18:30.
Об этом сообщают белорусские телеграм-каналы
Другие подробности на данный момент неизвестны.
Напомним,
Вероятно, МИД попытается послам предложить какую-то аргументированную версию происходящего.
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Всех послов ЕС сегодня вечером вызывают в МИД Беларуси.
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