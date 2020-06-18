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Жара в СНГ: плюс 40 в Таджикистане, оранжевый уровень опасности в Беларуси

18.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На востоке Казахстана устраняют последствия урагана. Накануне по Аягозу прошелся шторм, который разрушил сотню жилых домов и сорвал линии электропередачи. Постепенно свет возвращается в дома горожан, но штормовое предупреждение пока сохраняется, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Максим Козлов.

Гроза, дождь, град и штормовое предупреждение сегодня на большей части Казахстана. Жителей северо-востока страны спасатели предупреждают о шквалистом ветре и повышенной пожароопасности. А в Алматы жара продолжает испытывать горожан. Столбик термометра с утра показывает плюс 30.

В Бишкеке солнечно, но не очень жарко, синоптики обещают, что температура воздуха не поднимется выше 24 градусов, сообщает Майя Смехова. Ближе к вечеру возможен кратковременный дождь. Хорошая погода, стоявшая последние несколько недель, способствовала созреванию ягод. На полях недалеко от Бишкека начали собирать второй урожай клубники.

В Таджикистане днем воздух прогреется до плюс 40 градусов, передает Зарина Абдуназарова. Синоптики предупреждают жителей республики о повышенном воздействии ультрафиолетовых лучей. Они оказывают негативное влияние на организм человека, в том числе на кожу и зрение. Поэтому гражданам рекомендуется по возможности воздерживаться от прогулок в полдень.

В Беларуси из-за жары сохраняется оранжевый уровень опасности, сообщает Ольга Алипова. Днем воздух прогреется до 31 градуса. В регионах пройдут ливни с грозами. Местами синоптики прогнозируют град. Тем временем орнитологи впервые за последние пять лет обнаружили гнездо беркута с потомством – двумя птенцами. Нашли его на одном из болот в Витебской области. Точное место гнездования специалисты держат в тайне, чтобы птиц не беспокоили.



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