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Брутально задержанную подругу Бабарико обвиняют во вреде государству на космическую сумму

18.06.2020 15:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Мы рассказывали, что в четверг, 11 июня, брутально арестовали близкую подругу семьи претендента в президенты Виктора Бабарико Светлану Купрееву. Теперь появилась информация, в чем же обвиняют женщину.

Напомним, 11 июня дома у подруги Виктора в присутствии ее 81-летней матери начали проводить обыск, а саму Светлану, без вещей и сменной одежды, увезли сотрудники Департамента финансовых расследований. На следующий день Купрееву допросили, но не отпустили, оставив в СИЗО. Не вышла на свободу она и спустя 72 часа: к ней применили меру пресечения в виде заключения под стражу. К женщине не пускают адвоката.

Пару дней назад штаб Бабарико заявил, что Светлана никогда не работала ни в Белгазпромбанке, ни в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр» и так далее, где в последнее время интенсивно велись обыски. С менеджерами этих организаций Купреева совместной деятельностью не связана. Зато Светлана является координатором по одному из районов Минска.

Сейчас на сайте Виктора Бабарико опубликовали заметку, в которой сказано: 15 июня после обыска и описи имущества в квартире Купреевой сотрудники ДФР оставили там постановление. В нем указано, что арестованная подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 УК – уклонении от уплаты налогов, сопряженного с причинением ущерба на сумму не менее 8 950 222 с лишним рублей. Если перевести в доллары, то это почти четыре миллиона.

Светлана Купреева – бухгалтер, уточняет TUT.by. Сейчас она на пенсии, но подрабатывает в мелких фирмах. По признанию друзей, живет она довольно скромно, в старой хрущевке, которая принадлежит ее матери. 

 
Теги: Минск
 
 
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Мы рассказывали, что в четверг, 11 июня, брутально арестовали близкую подругу семьи претендента в президенты Виктора Бабарико Светлану Купрееву. Теперь появилась...
 
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