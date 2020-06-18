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Брутально задержанную подругу Бабарико обвиняют во вреде государству на космическую сумму
Источник материала: KYKY>
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Напомним, 11 июня дома у подруги Виктора в присутствии ее 81-летней матери начали проводить обыск, а саму Светлану, без вещей и сменной одежды, увезли сотрудники Департамента финансовых расследований. На следующий день Купрееву допросили, но не отпустили, оставив в СИЗО. Не вышла на свободу она и спустя 72 часа: к ней применили меру пресечения в виде заключения под стражу. К женщине не пускают адвоката.
Пару дней назад штаб Бабарико заявил, что Светлана никогда не работала ни в Белгазпромбанке, ни в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр» и так далее, где в последнее время интенсивно велись обыски. С менеджерами этих организаций Купреева совместной деятельностью не связана. Зато Светлана является координатором по одному из районов Минска.
Сейчас на сайте Виктора Бабарико
Светлана Купреева – бухгалтер,
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Мы рассказывали, что в четверг, 11 июня, брутально арестовали близкую подругу семьи претендента в президенты Виктора Бабарико Светлану Купрееву. Теперь появилась...
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