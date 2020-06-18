В Бресте тоже есть велодорожка на проезжей части, и она тоже занята автомобилями

Источник материала: Виртуальный Брест

Велодорожка на улице Веры Хоружей в Минске — это эксперимент для столицы. В целом во многих городах есть участки, где велосипедистам разрешено двигаться по проезжей части. Есть примеры, когда это срабатывает, кто путешествовал — знает. Ну а мы снова о не вполне пока удачном опыте. В Бресте на улице Янки Купалы тоже размечена велодорожка вдоль края проезжей части, и она страдает теми же болезнями, что и минская.





Недавно мы писали , что автомобилисты так и не привыкли к тому, что на улице Веры Хоружей, вблизи Комаровского рынка, вдоль каждого края проезжей части тянется велодорожка. В результате на ней паркуются водители, а у велосипедистов есть два варианта: объезжать машины слева, через полосу движения, или запрыгивать на бордюр. За год существующая проблема никак не решилась, что ставит под сомнение успех данного велоэксперимента.

Наш читатель Артем рассказал корреспонденту Onliner, что аналогичная ситуация складывается в Бресте: велодорожка есть — и проблемы есть.

— Это улица Янки Купалы. Ежедневно по этому участку проезжает множество машин ГАИ (автобаза и штаб у них на этой улице), но лишь один экипаж из многих начнет разбираться с этими припаркованными авто, — с сожалением отметил Артем. — Водители автобусов оставляют хорошее расстояние, не создавая помех, а водители легковых авто так почему-то не могут.

Как показывает практика, не все водители свыклись с тем, что на проезжей части может быть обозначенная велодорожка.

— С водителем белого Polo я поговорил, и он отъехал, но его прямо удивило, что там велодорожка (хотя есть разметка, есть знаки, причем в том месте вообще нанесена желтая линия). Многие же и вовсе отрицают эту велодорожку и используют ее по полной, хотя ГАИ , судя по электронным обращениям, высылает автовладельцам штрафы, — добавил наш читатель. — В результате из-за неправильной парковки велосипедисты едут по проезжей части.