|
В Бресте тоже есть велодорожка на проезжей части, и она тоже занята автомобилями
18.06.2020 14:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Велодорожка на улице Веры Хоружей в Минске — это эксперимент для столицы. В целом во многих городах есть участки, где велосипедистам разрешено двигаться по проезжей части. Есть примеры, когда это срабатывает, кто путешествовал — знает. Ну а мы снова о не вполне пока удачном опыте. В Бресте на улице Янки Купалы тоже размечена велодорожка вдоль края проезжей части, и она страдает теми же болезнями, что и минская.
Недавно мы
Наш читатель Артем рассказал корреспонденту Onliner, что аналогичная ситуация складывается в Бресте: велодорожка есть — и проблемы есть.
— Это улица Янки Купалы. Ежедневно по этому участку проезжает множество машин
Как показывает практика, не все водители свыклись с тем, что на проезжей части может быть обозначенная велодорожка.
— С водителем белого Polo я поговорил, и он отъехал, но его прямо удивило, что там велодорожка (хотя есть разметка, есть знаки, причем в том месте вообще нанесена желтая линия). Многие же и вовсе отрицают эту велодорожку и используют ее по полной, хотя
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Велодорожка на улице Веры Хоружей в Минске — это эксперимент для столицы. В целом во многих городах есть участки, где велосипедистам разрешено двигаться по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)