В Брестской крепости летом начнут модернизацию художественно-декоративной подсветки

Источник материала: Виртуальный Брест

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в конце июня планируют начать модернизацию художественно-декоративной подсветки, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор комплекса Григорий Бысюк.





Работы будут выполнены за счет средств бюджета Союзного государства. Новая подсветка будет энергоэффективной. Это позволит включать ее чаще обычного. Сейчас в темное время суток по-особенному смотрятся главный вход в мемориал "Звезда" и центральная аллея, штык-обелиск и монумент "Мужество", здания кольцевой казармы. В перспективе подсветка появится и на площади Церемониалов. В оформлении будут использоваться белый и красный свет.

В этом году изменилось зеленое убранство Брестской крепости. На несовершенства в озеленении мемориала обратил внимание глава государства, будучи на праздновании тысячелетия Бреста. "Весной мы посадили более 5 тыс. многолетних кустарников, в том числе самшита, спиреи, барбариса, 900 кустов роз. Во время субботника появилась липовая аллея, ведущая к Восточному форту. В районе так называемой шестой аллеи посадили краснолистный клен, смотрится эффектно", - отметил Григорий Бысюк.

Концепция озеленения крепости рассчитана на несколько лет. В частности, в планах обновление аллеи у мемориала "Звезда", благоустройство казематов, дорожек вдоль Мухавца.

У брестчан особое отношение к цитадели над Бугом. Для горожан это не только священная земля, но и любимое место отдыха на свежем воздухе. "Многие приходят погулять семьями. Территория большая, позволяет соблюдать дистанцию. Атмосфера здесь способствует тому, чтобы получить заряд и духовной, и физической энергии", - подчеркнул Григорий Бысюк.

В целом площадь Брестской крепости составляет 285 га, на мемориальный комплекс приходится около 70 га.