Отличная новость среди этого мрака. Беларуский мультфильм попал на крупный фестиваль в Хиросиме

Источник материала: KYKY

Беларуский мультфильм «Лагодны воўк» киностудии «Беларусьфильм» (режиссер Наталия Дарвина) вошел в конкурсную программу крупного Международного фестиваля анимационного кино в Хиросиме (Япония). Об этом пишет «БелТА».

Мероприятие пройдет 20-24 августа.

«Мультфильм построен на сказке беларуского автора Елены Масло. В центре повествования – история голодного волка, который имеет доброе сердце и питается только травами, медом и чаем. Но однажды зимой голод стал невыносимым, и волк впервые решил украсть баранчика», – рассказали на киностудии.

Попасть в программу феста оказалось непростой задачей, однако «Лагодны воўк» с ней справился. Для участия в кинофестивале подали больше двух тысяч заявок со всего мира. В основную конкурсную программу жюри отобрало всего 59 работ.