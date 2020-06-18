Во время ремонта женщина нашла необычное послание на обратной стороне старых обоев

Источник материала: ОНТ

Пара из Лондона затеяла ремонт и решила переклеить обои. На обратной стороне старых обоев Шарлотта Моррисон обнаружила послание. Свою историю она опубликовала на Facebook.

Некий Джон оставил такую записку, датируемую 21 декабря 1997 годом: «Если вам когда-нибудь понадобится поменять в этой комнате обои, вам нужно восемь рулонов. Я купил всего шесть по 17 фунтов за штуку. Мне этого не хватило (что меня очень выбесило)».

Чуть позже женщина дополнила историю. Шарлотта отыскала родственников того самого Джона. Оказывается, автор послания на обоях не любит соцсети, однако все родственники узнали, что соцсети считают его легендой.

Фото: remoo.ru

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