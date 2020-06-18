ГАИ проводит декаду «Градус аварийности!»

Источник материала: Полесская правда





С целью профилактики и предупреждения ДТП с участием нетрезвых водителей с 15 по 30 июня Госавтоинспекция проводит декаду «Градус аварийности». Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в ОГАИ Пинского РОВД.

Как сообщалось,за пять месяцев текущего года в Брестской области к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения привлечены 1 000 водителей. На дорогах области с их участием произошло 22 ДТП, в которых погибли 9 человек, 20 получили травмы различной степени тяжести.

«Прежде чем сесть хмельным за руль, подумайте о последствиях. Для дороги нет безопасной нормы алкоголя. Нельзя надеяться и на авось, что бокал, другой выветрятся за несколько часов отдыха. Пусть время, проведенное на природе или в местах массового отдыха, принесет лишь удовольствие и пользу», – отметили в Госавтоинспекции.

Важно не оставаться безучастными к складывающейся обстановке каждому человеку. Если вы знаете или предполагаете, что за рулем транспортного средства движется нетрезвый водитель, набирайте «102».