Подарки своими руками. Как красиво упаковать цветы: 5 советов для новичка

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Цветы — универсальный подарок к любому торжеству. Гармонично оформить букет может не только флорист, но любитель, обладающий минимальными навыками. В этой статье TAM.BY расскажет, как упаковать цветы дома, чтобы от души радовать друзей и близких.

Содержание:

Изучаем хитрости флористики



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Прежде чем изучить вопрос о том, как упаковать цветы, ознакомьтесь с особенностями выбора сортов и правилами их сочетания.

Крупные цветы размещайте в центре композиции, обрамляя их ветками мелких растений (ромашками, гипсофилами, ирисами) и зеленью. Для сердцевины букета достаточно 3-5 больших цветка.

Не перегружайте букет: используйте два-три основных вида растений, остальное украшайте зеленью и мелкими цветами, о чем сказано выше.

Попробуйте разнообразить гамму букета, выбрав красочный «центр» и расставив для украшения нюдовые акценты: белые, бежевые, бледно-розовые. Или сделайте наоборот: пусть крупные цветы останутся белыми, а обрамление приобретет яркие васильковые или ирисовые ноты.

Помните про совместимость: не все цветы сочетаются в одном букете. Это обусловлено не только нюансами эстетики, но и выделением соков, которые ускоряют увядание «соседей». Ниже мы перечислили сорта, которые лучше не совмещать:

Лилии — полевые цветы (васильки, ромашки, маргаритки, мак).

Розы — гвоздики, нарциссы, разные сорта роз (красные розы несовместимы с чайными).

Нарциссы — тюльпаны, фрезии, ирисы.

Ландыши — незабудки, фиалки, тюльпаны.

Выбираем подарочную упаковку



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Оформить цветы можно в специальную бумагу и ткань любых цветов, фактур и форм. Большинство магазинов подарков и интернет-площадок как раз предоставляют аксессуары для хенд-мейда на любой вкус.

Крафтовая бумага. Если вы новичок и мало понимаете в том,как правильно упаковать цветы, рассмотрите крафт-бумагу. Это нестареющий вариант для больших и маленьких композиций.

Гофрированная бумага. Натуральный материал, который выигрышно смотрится в натуральных, природных оттенках: зеленом, желтом, бежевом, коричневом.

Флизелин. Волокнистое полотно, позволяющее придать связке стойкую форму и сделать его объемным. При этом складки получаются мягкими, воздушными и не перегружают букет.

Фетр. Искусственный материал из мягкой ткани, подходящий для упаковывания массивных букетов.

Упаковочная пленка. Делает связку минималистично завершенной. Кстати, пленкой плотного цвета можно оформлять и цветы, и основной подарок.

Синтетическая сетка. Применяется по-разному: как самостоятельный материал или дополнительный элемент — в сочетании с более плотными и однородными упаковками.

Как упаковать цветы: 5 важных советов



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Перед заворачиванием букета зафиксируйте стебли канцелярской резинкой или ниткой. Так букет не расползется при оформлении, а также во время транспортировки и в момент дарения. Простые способы оформления — треугольником или кульком. Начните с них, если еще не знаете, как упаковать цветы. Материал должен закрывать нижнюю часть стеблей. Оберните бумагу или ткань таким образом, чтобы спрятать хотя бы 2/3 их длины от среза. Используйте степлер, если работаете с очень плотной бумагой. Наверняка, материалу понадобится дополнительная фиксация на разных этапах сборки. Экспериментируйте со стилем, смастерив закрытый букет: для этого сформируйте кулек, а свободную верхушку загните к ближайшему срезу упаковки. Закрепите место стыка наклейкой, обвяжите стебли лентой — и букет готов!

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