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Художник создает их старых колёсных колпаков удивительных животных. Вы только посмотрите на это!
Источник материала: ОНТ
Британский художник Птолемей Элрингтон создает невероятные сложные скульптуры животных из выброшенного мусора – проводов и старых колёсных колпаков. Об этом
Элрингтон родился и рос в художественной среде. Его с ранних лет поощряли заниматься творчеством. Он много лет избегал постоянной работы и зарабатывал на жизнь тем, что любит.
Художник любит природу и заботится об окружающей среде. Это играет большую роль в его творчестве.
Фото взяты с
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Британский художник Птолемей Элрингтон создает невероятные сложные скульптуры животных из выброшенного мусора – проводов и старых колёсных колпаков. Об...
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