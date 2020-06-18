Художник создает их старых колёсных колпаков удивительных животных. Вы только посмотрите на это!

Источник материала: ОНТ

Британский художник Птолемей Элрингтон создает невероятные сложные скульптуры животных из выброшенного мусора – проводов и старых колёсных колпаков. Об этом рассказывает Bored Panda.

Элрингтон родился и рос в художественной среде. Его с ранних лет поощряли заниматься творчеством. Он много лет избегал постоянной работы и зарабатывал на жизнь тем, что любит.

Художник любит природу и заботится об окружающей среде. Это играет большую роль в его творчестве.

Фото взяты с сайта художника

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