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Идет обыск в доме Эдуарда Бабарико, готовится — в его минской квартире
Источник материала: Партизан
Идет обыск в доме Эдуарда Бабарико на Вяче, готовится — в его минской квартире. Об этом рассказала Александра Зверева, девушка сына и руководителя штаба потенциального кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико.
Девушка ожидает, что и ее саму задержат. И на всякий случай предупреждает: наличных денег, наркотиков и "золотых слитков" в квартире нет!
18 июня стало известно о задержании Виктора и Эдуарда Бабарико. Их принудительно доставили в Департамент финансовых расследований КГК.
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Идет обыск в доме Эдуарда Бабарико на Вяче, готовится — в его минской квартире. Об этом рассказала Александра Зверева, девушка сына и руководителя штаба...
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