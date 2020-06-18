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Идет обыск в доме Эдуарда Бабарико, готовится — в его минской квартире

18.06.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Идет обыск в доме Эдуарда Бабарико на Вяче, готовится — в его минской квартире. Об этом рассказала Александра Зверева, девушка сына и руководителя штаба потенциального кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико.



Девушка ожидает, что и ее саму задержат. И на всякий случай предупреждает: наличных денег, наркотиков и "золотых слитков" в квартире нет!

18 июня стало известно о задержании Виктора и Эдуарда Бабарико. Их принудительно доставили в Департамент финансовых расследований КГК.
 
 
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Идет обыск в доме Эдуарда Бабарико на Вяче, готовится — в его минской квартире. Об этом рассказала Александра Зверева, девушка сына и руководителя штаба...
 
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