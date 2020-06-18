Идет обыск в доме Эдуарда Бабарико, готовится — в его минской квартире









Девушка ожидает, что и ее саму задержат. И на всякий случай предупреждает: наличных денег, наркотиков и "золотых слитков" в квартире нет!





18 июня стало известно о задержании Виктора и Эдуарда Бабарико. Их принудительно доставили в Департамент финансовых расследований КГК.