|
В России обнаружили окаменелые останки древней черепахи
Источник материала: ОНТ
Останки черепахи возрастом 8 миллионов лет были обнаружены в Ставропольском крае (Россия). Об этом
Уточняется, что был обнаружен крупный брюшной щит ископаемой древней черепахи. Уникальная находка произошла во время исследования одного из песчаных карьеров села Бешпагир. Останки древнего пресмыкающегося разглядели в сарматских отложениях.
В монолите песчаника также сохранился карапакс – верхняя часть панциря. До этого на Ставрополье попадались лишь фрагменты панцирей черепах.
Сейчас панцирь древней черепахи находится в Ставропольском государственном музее-заповеднике имени Прозрителева и Праве.
Фото : Северо-Кавказский федеральный университет
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Останки черепахи возрастом 8 миллионов лет были обнаружены в Ставропольском крае (Россия). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)