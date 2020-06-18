В России обнаружили окаменелые останки древней черепахи

Источник материала: ОНТ

Останки черепахи возрастом 8 миллионов лет были обнаружены в Ставропольском крае (Россия). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

Уточняется, что был обнаружен крупный брюшной щит ископаемой древней черепахи. Уникальная находка произошла во время исследования одного из песчаных карьеров села Бешпагир. Останки древнего пресмыкающегося разглядели в сарматских отложениях.

В монолите песчаника также сохранился карапакс – верхняя часть панциря. До этого на Ставрополье попадались лишь фрагменты панцирей черепах.

Сейчас панцирь древней черепахи находится в Ставропольском государственном музее-заповеднике имени Прозрителева и Праве.

Фото : Северо-Кавказский федеральный университет

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram