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Ищу подработку на лето. Истории студентки и школьницы из Слуцка

18.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город



    Диана Илюкевич. Фото предоставлено героиней

Студентка Диана имеет опыт летней подработки в магазине, а школьница Марина второй год не может найти подходящее занятие для себя. Своими историями случчанки поделились с читателями SlutskGorod.

Жительнице Слуцка Диане Илюкевич 18 лет. В этом году девушка закончила первый курс столичного университета БГУКИ. Два года назад она впервые попробовала устроиться на летнюю подработку в родном городе.

— Помню, я звонила в ТЦ "Радуга" директору магазина и спрашивала про летнюю подработку. Тогда меня оформили через БРСМ, как отряд, — рассказывает Диана. — За месяц работы нам предлагали что-то около 150 рублей на человека. Моя работа была связана с хлебобулочными изделиями. Я укладывала выпечку собственного производства и хлеб в корзины, а потом выносила их в торговый зал.

В магазине случчанка проработала меньше месяца, говорит, пришлось уйти по личным причинам. За отработанное время ей заплатили около 100 рублей.

— Мне хотелось заработать свои собственные деньги, да и просто занять свободное время, которого было очень много на каникулах. Это была моя личная инициатива, да и никогда не помешает лишний опыт в работе. Первое, что я помню, когда получила зарплату - маленькая гордость, что я заработала сама, что не нужно просить денег у родителей, — улыбается собеседница.

Часть своих первых самостоятельно заработанных денег девушка потратила на одежду, а остальные пригодились во время вечерних прогулок по городу с друзьями. 

Диана говорит, что как раз сейчас ищет подработку на лето в Слуцке в сфере обслуживания. Вчера она отправила запрос в два местных кафе и ждёт ответа.


    Иллюстративное фото

Учащейся 13 школы Марине (имя изменено по просьбе героини) 15 лет. Девушка пытается найти подработку на лето в Слуцке уже второй год, однако все её попытки пока безуспешны.

— Я отправляла запросы в несколько местных групп во Вконтакте, но предложений по работе ни в прошлом году, ни в этом не было. Я разносторонняя личность, и мне хотелось бы хоть какое дело, — говорит Марина.

Девушка уверена, что неплохо бы справилась с расклейкой и раздачей листовок, могла бы стать неплохим организатором или вести социальные сети. Однако не видит себя за прополкой грядок, говорит, что "грязная работа" не её.

— Родители мне дают карманные деньги, но я всегда хотела сама обеспечить себе мелкие расходы. Мама и папа меня в этом стремлении полностью поддерживают, да и друзья относятся положительно. Возможно, если найду подходящую подработку, кто-то из ребят тоже ко мне присоединится.

Если удастся заработать хотя бы 100 рублей этим летом, Марина планирует потратить на самообразование. Говорит, сейчас много возможностей для этого: марафоны или онлайн-курсы по заработку в интернете. А может быть отложит на что-то более значимое.

А какие вы знаете способы заработка для подростков? Пишите в комментариях.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
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Студентка Диана имеет опыт летней подработки в магазине, а школьница Марина второй год не может найти подходящее занятие для себя. Своими историями случчанки...
 
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