|
Ищу подработку на лето. Истории студентки и школьницы из Слуцка
18.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Студентка Диана имеет опыт летней подработки в магазине, а школьница Марина второй год не может найти подходящее занятие для себя. Своими историями случчанки поделились с читателями SlutskGorod.
Жительнице Слуцка Диане Илюкевич 18 лет. В этом году девушка закончила первый курс столичного университета БГУКИ. Два года назад она впервые попробовала устроиться на летнюю подработку в родном городе.
— Помню, я звонила в ТЦ "Радуга" директору магазина и спрашивала про летнюю подработку. Тогда меня оформили через БРСМ, как отряд, — рассказывает Диана. — За месяц работы нам предлагали что-то около 150 рублей на человека. Моя работа была связана с хлебобулочными изделиями. Я укладывала выпечку собственного производства и хлеб в корзины, а потом выносила их в торговый зал.
В магазине случчанка проработала меньше месяца, говорит, пришлось уйти по личным причинам. За отработанное время ей заплатили около 100 рублей.
— Мне хотелось заработать свои собственные деньги, да и просто занять свободное время, которого было очень много на каникулах. Это была моя личная инициатива, да и никогда не помешает лишний опыт в работе. Первое, что я помню, когда получила зарплату - маленькая гордость, что я заработала сама, что не нужно просить денег у родителей, — улыбается собеседница.
Часть своих первых самостоятельно заработанных денег девушка потратила на одежду, а остальные пригодились во время вечерних прогулок по городу с друзьями.
Диана говорит, что как раз сейчас ищет подработку на лето в Слуцке в сфере обслуживания. Вчера она отправила запрос в два местных кафе и ждёт ответа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)