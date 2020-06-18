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Водитель грузовика сбил женщину на переходе в Жодино

18.06.2020 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария в Жодино – погиб пешеход, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 25-летний водитель грузовика двигался по улице Гагарина в направлении проспекта Мира.

Водитель грузовика сбил женщину на переходе в Жодино

Он не заметил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд.

Водитель грузовика сбил женщину на переходе в Жодино

67-летняя пенсионерка получила серьезные травмы, несовместимые с жизнью.

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Новости Беларуси. Авария в Жодино – погиб пешеход, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 25-летний водитель грузовика двигался по улице Гагарина в направлении...
 
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