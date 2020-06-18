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Пейзажи Шагала: что сохранилось в Витебске? «Можем определить место, где он стоял, благодаря зданиям на заднем плане»
Источник материала: СТВ
Ноябрь 2017 года. На аукционе Сотби идут ожесточенные торги. Частные коллекционеры и лучшие мировые музеи сражаются за один-единственный лот – картину «Любовники». На столетнем холсте – на первый взгляд – незамысловатый сюжет. Автор изобразил себя в объятиях возлюбленной. Спустя несколько минут, шедевр уйдет с молотка за рекордные 28,5 миллионов долларов. В такую баснословную сумму покупатели оценят работу крупнейшего художника-авангардиста XX века. Его имя – Марк Шагал.
Марк Шагал раз и навсегда впишет родной Витебск в историю всего мирового искусства. Именно с его легкой руки в 20-ые годы провинциальный город превращается в столицу авангарда. Шагал соберет вокруг себя культовых художников, а их передовые идеи станут отдельным культурным феноменом. Через несколько десятков лет искусствоведы назовут это явление «витебской школой».
Узкие улочки и деревянные постройки. Со времен Марка Шагала в Витебске осталось не так много. Но даже спустя век, в этих местах читаются образы, запечатленные рукой мастера на знаменитых полотнах.
Имя Марка Шагала станет в один ряд с великими художниками ХХ века, а его почерк невозможно перепутать ни с чем другим.
Тамара Карандашева:
Туристы и многочисленные поклонники таланта Марка Шагала и сегодня стремятся во что бы то ни стало отыскать те самые улочки Витебска, которые вдохновили художника.
Виктор Борисенков изучил «шагаловские места» вдоль и поперек.
Виктор Борисенков:
Звезда Шагала зажжется в июне 1914 года, когда пройдет его первая персональная выставка.
Елена Ге, старший научный сотрудник музея Марка Шагала:
Художник опасается, что его взгляды идут вразрез с советскими реалиями. Тем более, что первый тревожный звонок уже прозвенел. Оставаться в городе дальше было небезопасно. Тогда художник еще не знал, что покидает Витебск навсегда. Родной город Марк Шагал будет помнить до конца своих дней.
Виктор Борисенков:
Старое еврейское кладбище, которые не раз изображал Марк Шагал на картинах, исчезло с лица Земли.
Виктор Борисенков:
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Пейзажи Шагала: что сохранилось в Витебске? «Можем определить место, где он стоял, благодаря зданиям на заднем плане»
Ноябрь 2017 года. На аукционе Сотби идут ожесточенные торги. Частные коллекционеры и лучшие мировые музеи сражаются за один-единственный лот – картину «Любовники»....
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