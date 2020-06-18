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Где Бабарико?
Источник материала: Партизан
Виктора Бабарико и его сына могли увезти из ДФР в неизвестном направлении.
микроавтобус, на котором, возможно, в неизвестном направлении увезли Виктора и Эдуарда Бабарико, фото tut.by
Сегодня утром потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико перестали выходить на связь. Штаб политика сообщил, что команда собрала 425 тысяч подписей.
Позже журналистам стало известно, что Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК якобы для "допроса".
Адвокатов Виктора и Эдуарда Бабарико в здание не допустили со ссылкой на то, в здании проходят некие "учения".
Одновременно начался обыск в доме Виктора Бабарико в деревне Мочаны Логойского района.
Около 15.00 от здания КГК уехали два микроавтобуса с тонированными стеклами. Не исключено, что в них находились Виктор и Эдуард Бабарико, сообщает
Где сейчас находятся потенциальный кандидат в президенты и его сын и какой у них статус - неизвестно.
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Виктора Бабарико и его сына могли увезти из ДФР в неизвестном направлении.
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