Где Бабарико?

Утром Виктор Бабарико с сыном Эдуардом поехали сдавать очередную часть подписей и пропали. Сегодня утром потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико перестали выходить на связь. Штаб политика сообщил, что команда собрала 425 тысяч подписей.





Позже журналистам стало известно, что Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК якобы для "допроса".





Адвокатов Виктора и Эдуарда Бабарико в здание не допустили со ссылкой на то, в здании проходят некие "учения".





Подозрительные машины дежурят и возле дома его сына. Одновременно начался обыск в доме Виктора Бабарико в деревне Мочаны Логойского района.





tut.by. Около 15.00 от здания КГК уехали два микроавтобуса с тонированными стеклами. Не исключено, что в них находились Виктор и Эдуард Бабарико, сообщает





Где сейчас находятся потенциальный кандидат в президенты и его сын и какой у них статус - неизвестно.