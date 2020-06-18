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«Работа ведётся ещё и сейчас, и мы находим мелкие шероховатости». Ольга Чуприс об обновлении кодексов об административной ответственности

18.06.2020 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Закон существует для того, чтобы помогать людям в работе и жизни, а не усложнять эти процессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости Президент провел совещание по проектам кодексов об административной ответственности.

Напомним, в декабре 2019 года глава государства поручил создать рабочую группу и буквально провести ревизию административного законодательства. Причин для этого было немало. Взять хотя бы тот факт, что за 12 лет действия Кодекса в него было внесено почти 1500 поправок. 

«Работа ведётся ещё и сейчас, и мы находим мелкие шероховатости». Ольга Чуприс об обновлении кодексов об административной ответственности

Кроме того, Президент отмечал, что Кодекс в предыдущей редакции использовал преимущественно карательный подход в решении конфликтных ситуаций. За пять лет в стране зарегистрировано около 16 млн нарушений, за которые привлекли к ответственности около 3,5 млн человек. Полгода над проектами кодексов работала группа, в состав которой вошли представители госорганов, депутаты, судейский корпус, ученые, юристы. Кроме того, шло общественное обсуждение – каждый мог внести свои предложения.

Александр Лукашенко: «Правовые нормы должны помогать, а не мешать жить»

В итоге среди инициатив – разделение правонарушений на три основные группы, усиление ответственности за вождение в нетрезвом виде, а также новый вид взысканий (альтернативный аресту и штрафу) – общественные работы.

Все пункты Президент поддержал, и в ближайшее время кодексы отправят на рассмотрение в Палату представителей.

«Работа ведётся ещё и сейчас, и мы находим мелкие шероховатости». Ольга Чуприс об обновлении кодексов об административной ответственности

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Порядка 2 тысяч предложений от простых людей поступило, и очень многие были полезные. Даже на последнем этапе работы комиссии (уже, казалось бы, должна заседать комиссия) мы видели, что граждане дают очень дельные предложения, и ряд норм после предложений граждан мы вернули. Сначала мы их исключили, а потом вернули назад, потому что действительно граждане обосновывали, зачем нужны те либо другие нормы.

Работа ведется еще и сейчас, и мы находим мелкие шероховатости и готовы в парламент отдать с нашими предложениями о том, что надо в парламенте доработать. И Президент тоже сказал, что эти маленькие шероховатости в парламенте могут быть вполне без каких-то сложностей исправлены.

Вслед за кодексами, глава государства настаивает на необходимости пересмотреть ведомственные инструкции, убрать из них лишнее, то, что приводит к бюрократии. Оставить запреты и ограничения только в тех случаях, где они действительно необходимы.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Ольга Чуприс

 
 
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Новости Беларуси. Закон существует для того, чтобы помогать людям в работе и жизни, а не усложнять эти процессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во...
 
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