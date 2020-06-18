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Библиотека под открытым небом заработала в Молодечно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Молодечно открылась библиотека под открытым небом. Ее можно посетить в любой четверг месяца, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Таким образом читатели могут не только выбрать интересную книгу, но и сделать оригинальные фотографии в фотозоне или полистать свежие выпуски прессы. Планируется, что уникальный библиотечный зал будет работать до конца лета.
Мария Стаселович, директор Молодечненской центральной районной библиотеки имени М. Богдановича:
Кстати, в библиотеке Молодечно более полумиллиона книг. Посетители могут заранее забронировать любую из них в уличный читальный зал.
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Новости Беларуси. В Молодечно открылась библиотека под открытым небом. Ее можно посетить в любой четверг месяца, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Таким...
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