Жильцы района отстояли порчу зеленых насаждений на Васнецова

Источник материала: Виртуальный Брест

Жильцы района за Техническим университетом много лет выхаживали молодые деревца, самостоятельно создавая парковую аллею вдоль озер. Были надежды на действия по благоустройству данной территории и со стороны властей.





В 2015 году в горисполком был направлен документ с несколькими сотнями подписей с просьбой облагородить район, улучшить его инфраструктуру, с сохранением существующего уникального водного-паркового ансамбля. Надеялись на помощь со стороны городских властей местные жители несколько лет, но не дождались реакции. Со стороны городских служб данный район снабдили мусорными бачками (которые обычно никто не убирает, они стоят переполненные), парой лавочек и несколькими фонарями освещения (ночью выключаются). Частные же лица, которым много лет назад приглянулась данная территория, на месте бывших огородов стареньких хаток на Богданчука и Васнецова, недалеко от водной территории стали возводить дворцы.

Сначала предполагаемая парковая зона, за сохранение которой сетовали люди, обращаясь к главному архитектору города, к мэру и в Министерство окружающей среды РП, не затрагивалась частными застройщиками. На некоторое время, после приезда на данное место, ставших уже знаменитыми на всю страну блогеров, частные стройки у околоводной территории были вообще заморожены.





Прошлым летом работа вокруг нескольких коробок трехэтажных коттеджей возобновилась. Тогда уже делались публикации, как частные лица укрепляют к себе подъезды, неожиданно вырубая произрастающие недалеко от водоема на территориях общего пользования молодые деревья и кустарники. В комитет природоохранных ресурсов направлялись материалы с тем, как с неизвестных стройплощадок в данном районе, высыпаются на берега озера остатки стройматериалов, бетонные смеси. Документы на проведение подобного рода преобразований ни одними из исполнителей представлены по требованиям не были.

Природоохранная инспекция не реагировала по ряду каких-то причин. Стройка продолжалась и вот подошла к завершению. Сейчас к нововозведенной местной Рублевке какие-то коммуникации, кабель и т.п.

Каким способом это делается? По сложившейся традиции, у нас в стране, если положили свежий асфальт, это знак того, что скоро будут менять под ним трубы и прокладывать коммуникации. Но сегодня речь касается не асфальта, а живых существ.





Вдоль озера за политехом с особой помпезностью для прессы, коммунальные службы раздавали молодые деревца и призывали местное население своими силами возвести аллею. Жильцы близлежащих домов саженцы приняли, провели субботник и бережно, на протяжении ряда лет свои саженцы поливали. Приучали таким образом своих детей, что деревья – это живой организм, требуют ухода и заботы. Детвора дала всем деревьям имена, и Бартеки, Антошки и пр. Наконец-то на пятом году жизни деревья возмужали, набрали силы и листвы.

Сегодня утром под молоденькими деревцами мини-экскаватор начал копать траншею. Частные лица из какой-то организации сообщили, что сейчас будут выкапывать траншею вдоль этой аллеи, чтобы провести кабель во дворы нескольких нововыстроенных коттеджей. Путь от трансформаторного здания к коттеджам есть прямой, через зеленый дворик этих же частников. Но, это собственность личная и, портить ее жаль. План проведения коммуникации был утвержден таким образом, что, в угоду одного частного лица, не обращая внимания на территории общественные, траншея должна была пройти вдоль многоэтажного двора, к котором молодые деревца росли все эти годы.





Жильцы данных домов вышли на защиту своих подопечных зеленых насаждений. В обед бригада с экскаватором деревья еще не уничтожила. Спасибо, что проявили рассудок и дождались приезда милиции. На конфликт прибыли заказчики траншеи, председатели двух домов и несколько местных жителей. Частники утверждали, что все «согласно документации». А вот вопрос, кто выдает такие документации в ущерб экологии, кто их заверяет, пытались выяснить жители района.

Этот вопрос также был задан на «горячую линию» в Комитет охраны природных ресурсов при президенте РБ. Там звонок записали. Дали телефоны реагирования по Бресту. К сожалению, все телефоны, либо отключены, либо звонки без ответа.

Через некоторое время, видно благодаря минским инспекторам к месту происшествия приехали и бригадир команды экскаваторщиков, и начальник городской природоохранной структуры.

Милиция до выяснения обстоятельств продолжать земельные работы, которые могли затронуть зеленые насаждения запретила. Прибывшие на место специалисты иных служб постановили, что траншею можно спокойно было проложить рядом, в метре от зеленых насаждений, не причиняя вреда посадкам.

На настоящее время, вроде бы найден альтернативный вариант и спасены молодые деревья, которые пять знойных лет выхаживали жильцы, собственноручно поливая из ведер. В данное время земельные работы прекращены. Траншею после 17 часов закопали, сохранив жизни деревьев.

Люди пожилого возраста, которые регулярно ухаживали за деревцами в расстроенных чувствах разошлись по домам, не понимая, почему в нашей стране принимаются решения «серпом» по корням, а не согласно нуждам и интересам общественности.

Также со слов присутствующих рабочих и заказчиков наряда, в данном месте, согласно Генплану всё-таки должна будет пройти дорога, против которой жильцы района собрали несколько сотен подписей, как от частных лиц, так и от имени природоохранных организаций, занесли в горисполком письма, с просьбой не прокладывать шоссе вдоль тихой природоохранной зоны. Ни на одно письмо, до сегодняшнего дня ответа городских властей не последовало. Последние из писем, со слов жильцов частного сектора, которые также, как и жильцы многоэтажек против дороги, были занесены месяц назад, по версии опрошенных, горисполкомом письма «были утеряны».

Сейчас в очередной раз общественность микрорайона за Техническим университетом готовит обращение к председателю горисполкома, в надежде не допустить строительство небезопасной для данного зеленого уголка автомобильной артерии. Услышит ли граждан председатель горисполкома и главный архитектор, который еще несколько лет назад обещал сохранять каждый зеленый островок нашего города.

Наша редакция следит за происходящим.