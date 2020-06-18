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Медики удостоены медалей и Благодарностей Президента Беларуси

18.06.2020 19:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Медики удостоены медалей и Благодарностей Президента Беларуси

Восемь медиков удостоены медалей «За трудовые заслуги» за высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную работу, значительные достижения в научно-исследовательской деятельности и личный вклад в охрану здоровья населения. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. 

Среди награжденных – Петр Мосько (главный врач клинического родильного дома Минской области), Владимир Саливончик (заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Брестской областной клинической больницы), Анатолий Щастный (ректор Витебского государственного медицинского университета).

Семену Наумовичу, заведующему кафедрой ортопедической стоматологии Белорусского государственного медицинского университета, присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь».

Также Александр Лукашенко подписал распоряжение, согласно которому 18 медиков удостоены Благодарности Президента за высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную работу, большой личный вклад в оказание медицинской помощи населению. Среди них – Виктория Ахрамович (заместитель главного врача Солигорского зонального центра гигиены и эпидемиологии), Анжелика Гончар (заведующая инфекционным отделением Лидской центральной районной больницы), Ксения Зыкова (врач-анестезиолог-реаниматолог Гродненской областной инфекционной клинической больницы), Валерий Кононков (врач-анестезиолог-реаниматолог Могилевской больницы №1), Екатерина Хомченко (заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии).

Фото: БЕЛТА

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Восемь медиков удостоены медалей «За трудовые заслуги» за высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную работу, значительные достижения в...
 
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