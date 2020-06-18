Роман Мотульский: В Национальной библиотеке имеется все, что есть у студентов в Оксфорде и Кембридже

Источник материала: ОНТ

Можно ли получить высшее образование в библиотеке? Такой вопрос ведущий программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ Марат Марков адресовал генеральному директору Национальной библиотеки Роману Мотульскому.

«Нам была нужна система, которая обеспечит доступ к мировым ресурсам. Такую систему создали, Глава государства нас поддержал. Мы сейчас обеспечиваем доступ примерно к 150 мировым базам и банкам данных. Например, в нашей библиотеке есть все то, что есть у студентов в Оксфорде и Кембридже. Есть прямой доступ к Всемирному банку. Я имею в виду, что если у кого-то есть желание сдать ту или иную образовательную программу в любом учебном заведении мира, он спокойно получит необходимую информацию. Мы не делаем только одного – не выдаем диплом», – сказал гость программы.

Роман Мотульский пояснил: Национальная библиотека покупает доступ к различным базам данных.

«Информация – самый дорогой ресурс. Мы заключаем контракты с ведущими информационными центрами мира и приобретаем доступ. Как правило, это контракты на год», – подытожил генеральный директор Национальной библиотеки.

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного»:





ФОТО: file.liga.net

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