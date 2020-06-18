ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Роман Мотульский: В Национальной библиотеке имеется все, что есть у студентов в Оксфорде и Кембридже

18.06.2020 21:38 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Роман Мотульский: В Национальной библиотеке имеется все, что есть у студентов в Оксфорде и Кембридже

Можно ли получить высшее образование в библиотеке? Такой вопрос ведущий программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ Марат Марков адресовал генеральному директору Национальной библиотеки Роману Мотульскому.

«Нам была нужна система, которая обеспечит доступ к мировым ресурсам. Такую систему создали, Глава государства нас поддержал. Мы сейчас обеспечиваем доступ примерно к 150 мировым базам и банкам данных. Например, в нашей библиотеке есть все то, что есть у студентов в Оксфорде и Кембридже. Есть прямой доступ к Всемирному банку. Я имею в виду, что если у кого-то есть желание сдать ту или иную образовательную программу в любом учебном заведении мира, он спокойно получит необходимую информацию. Мы не делаем только одного – не выдаем диплом», – сказал гость программы. 

Роман Мотульский пояснил: Национальная библиотека покупает доступ к различным базам данных. 

«Информация – самый дорогой ресурс. Мы заключаем контракты с ведущими информационными центрами мира и приобретаем доступ. Как правило, это контракты на год», – подытожил генеральный директор Национальной библиотеки. 

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного»:


ФОТО: file.liga.net

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Можно ли получить высшее образование в библиотеке? Такой вопрос ведущий программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ Марат Марков адресовал генеральному директору...
 
Новости дня
Новости разные
 
Окупился ли белорусский «алмаз знаний» и сколько стоит самая дорогая книга из Национальной библиотеки?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика