Александр Федута: Кукловоды преступника выше «Газпрома». О ком молчит Тертель?

Свежеиспеченный глава Комитета Государственного Контроля Иван Тертель анонсировал этот визит, комментируя задержание Виктора Бабарико:





— Мы <…> знаем, что кукловоды, стоящие за его (Бабарико) деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а, может быть, и выше.

Выше «Газпрома» – это кто?

«Газпром» – российская государственная монополия, которую возглавляет некогда назначенный Владимиром Путиным Алексей Миллер. Председателем наблюдательного совета «Газпрома» является заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Выше по должности – президент России Владимир Путин.





Вероятно, именно его имел в виду генерал КГБ Иван Тертель, говоря о больших начальниках выше «Газпрома». Потому что выше Путина – как некогда услужливо отвесил комплимент президенту Беларуси тогдашний губернатор Брестской области – Бог. Или – наоборот? Президент у него оказался выше Бога? В общем, что-то в этом роде.





Сейчас существо, которое выше «Газпрома», проводит в России парад. И туда летит Александр Лукашенко. К тому существу, которое подозревается в том, что оно и является кукловодом господина Бабарико. Только что обвиненному генералом КГБ Беларуси в фактическом покровительстве (и, возможно, содействии) человеку, который без суда уже объявлен преступником. То есть, надо полагать, летит к главарю организованной преступной группировки.





Зачем он туда летит – президент суверенной Беларуси? Зачем вот белому и пушистому главе суверенного и практически совсем даже независимого государства лететь к главарю организованной преступной группировки? О чем они там «перетирать» собираются? Тертель – тот еще тертый калач: если Тертель знает, что он говорит, он должен немедленно отговорить Александра Григорьевича от встречи с этим паханом всех Бабарик вместе взятых. Ибо вступать в сговор с преступником (а для Тертеля нет сомнений в том, что и Бабарико преступник, и газпромовские начальники Миллер с Медведевым преступники, и, прости господи, тот, кто выше «Газпрома» – он тоже преступник) – так вот, вступать в сговор с преступником – накануне президентских выборов в собственной стране – ну совсем негоже!









Нет, я ни на чем не настаиваю. Но если вдруг эта преступная банда пожелает взять в заложники главу белорусского государства? Вдруг на него там имеется компромат? Давайте лучше отправим туда Тертеля. Пусть на Лубянке Тертель ст тефтели в камере и со всей прямотой старого солдата говорит в лицо врагу, что он о нем думает. Все лучше, чем расставаться с президентом, посылая его на верное пленение бандитом, который выше «Газпрома».





Нет, конечно, действующий глава белорусского государства такой, что может и назад вернуться. Возможно, кукловодам будет недосуг встречаться с ним в интимной обстановке и пытаться навязать ему нитки на руки как сорвавшейся марионетке. Возможно, генерал Тертель, говоря простым языком, обмишулился, его не так поняли, и т.д. Но если Иван Станиславович отвечает за свои слова, то нам нужно беречь не только господина Лукашенко (раз уж он выше Бога), но и его самого, Тертеля нашего. Потому что получается: Тертель владеет информацией, от которой зависят жизнь и благосостояние миллионов наших братьев-россиян. Информацией, повторюсь, о преступниках, о целой пирамиде преступности, низшим уровнем которой, по мнению генерала, являлся «Белгазпромбанк»…





Да, стёб это. А в жизни всё очень и очень грустно. Особенно когда понимаешь, что сам генерал Тертель, если что случится, будет пытаться выглядеть всего лишь безвредной куклой в погонах, а кукловодом с радостью объявит кого-то другого. Зачем пропадать художественному образу?



